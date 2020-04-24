"Рыдала весь вечер": Мороз ответила на неудобный вопрос о свадьбе Богомолова и Собчак

На прошлой неделе Дарья Мороз и ее партнер Святослав Герасимов покинули проект "Танцы со звездами" на канале "Россия 1". Они не смогли набрать достаточное количество баллов, чтобы пройти в следующий тур.
В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" звезда призналась, что была сильно расстроена. По ее словам, сейчас театр закрыт, и у актеров нет возможности реализоваться творчески. "Проект "Танцы со звездами" стал невероятным вдохновением", – подчеркнула Дарья Мороз.
Ведущий Андрей Малахов поинтересовался, что ее задело больше – уход из танцевального шоу или свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак. Ответ актрисы оказался категоричным. "Это закрытая для меня тема. Я не готова всерьез ее обсуждать", – заявила она.
Артистка отметила, что ее больше волнует отчисление: "Я рыдала весь вечер. Потом мы обсуждали с моим партнером Святославом Герасимовым, почему это произошло". Звезда добавила, что ее бывший супруг Константин Богомолов никак не отреагировал на случившееся.
В конце интервью Андрей Малахов рассказал, что у Дарьи Мороз есть второй шанс. Решение зависит от зрителей: если они проголосуют за возвращение актрисы на телепроект, она сможет вновь выйти на паркет со своим партнером, сообщает "Комсомольская правда".
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