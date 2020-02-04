Растление ребенка и похищение миллионов: как рухнула карьера звезды аргентинских сериалов

Актриса из Аргентины Андреа дель Бока в начале 90-х прославилась далеко за пределами родины. Благодаря появлению в сериалах "Селеста" и "Черная жемчужина" артистку узнали и в России. К сожалению, в последние годы Андреа не снимается в кино. Ее карьера пошла под откос после череды громких скандалов.

Андреа дель Бока была востребована в работе, но в личной жизни ей не везло. Она никогда не была замужем. Единственную дочь Анну Кьяру знаменитость родила после непродолжительного романа с бизнесменом Рикардо Биасотти. Пара распалась еще до появления малышки на свет.

Разойтись мирно бизнесмен и артистка не смогли. Рикардо много лет портил жизнь Андреа. Мужчина пытался через суд добиться единоличной опеки над дочерью.

Между тем в 2019 году уже взрослая Анна Кьяра выступила с заявлением. Дочь аргентинской звезды рассказала, что отец неоднократно подвергал ее сексуальному насилию.

Мужчина принуждал девочку целовать его в губы, настаивал, чтобы ребенок абсолютно обнаженный спал в одной кровати с ним и его сожительницей. По словам наследницы артистки, все родственники знали о кошмаре, происходившем в доме Рикардо Биасотти. Каждый визит малышки к папе заканчивался физическим или моральным насилием.

Рассказ 19-летней Анны стал резонансным. Аргентинцы набросились на Андреа дель Бока. Звезде сериалов пришлось оправдываться.

"Впервые это случилось, когда моей дочери было три года. Я же узнала о происходящем, когда Анне Кьяре исполнилось девять. Она рассказала мне обо всем, поэтому я обратилась к судье, чтобы ограничить общение дочери с отцом. Это были очень сложные годы для нас для всех", – объяснила знаменитость прессе.

Сегодня Анна Кьяра живет в США с бойфрендом. Девушка пытается справиться с психологическими травмами. Наследница знаменитости уверена, что родитель должен оказаться в тюрьме.

Рикардо Биасотти обвинения в растлении отрицает. Бизнесмен уверен, что актриса настроила дочь против него из-за личной неприязни.

"Это все продолжается уже 20 лет. Она систематически врет и оскорбляет меня. Почему они так долго молчали о домашнем насилии и начали говорить об этом только сейчас? Я открыт для общения с правоохранительными органами и ничего не скрываю. С дочкой я в последний раз виделся, когда ей было 14, и тогда мы прекрасно поболтали", – сказал экс-возлюбленный Андреа дель Бока.

Не успела звезда аргентинских сериалов оправиться от одного скандала, как на нее обрушился другой. В 2018 году знаменитость обвинили в хищении 36 миллионов песо, что равно 600 тысячам долларов. Деньги Андреа дали на съемки проекта "Сердце мамы". Средства были потрачены, но картина свет так и не увидела.

Андреа дель Бока предстала перед судом. В апреле 2019 года начались юридические разбирательства, актрисе удалось избежать реального срока.

В итоге звезду перестали звать в новые проекты. Сейчас Андреа без работы. Параллельно в семье артистки случилось горе: из-за стресса скончался отец артистки, знаменитый продюсер Николас дель Бока.

"Папе было 90 лет, но он был очень активным и бодрым человеком. Работал над новыми проектами, а тут внезапно ему диагностировали рак мозга. Папа очень переживал за меня, впал в депрессию. Говорил, что этот скандал – конец нашей семейной карьеры. На самом деле папа поплатился жизнью за эту историю", – цитирует артистку StarHit.