Актеров сериала "Султан моего сердца" заметили в ресторане

Звезды мелодрамы Первого канала были замечены в ресторане в Стамбуле. Александра и Али не скрывали радости от встречи.
Никифорова даже поделилась совместными снимками с Дуру в личном "Инстаграм". Артистка отметила, что возможность повидаться с друзьями бесценна.
"Знаю, вы все этого ждали. Сегодня день очень приятных встреч! Как же я люблю эти разговоры на трех языках параллельно!" – прокомментировала фотографии звезда сериала "Султан моего сердца".
Надо полагать, что Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру собрались за одним столом, чтобы обсудить рабочие моменты. Возможно, в скором времени стартуют съемки нового сезона сериала "Султан моего сердца".
Напомним, российско-турецкий костюмированный многосерийный фильм вышел на Первом канале год назад. Историческая мелодрама быстро завоевала любовь зрителей. Сериал "Султан моего сердца" рассказал о судьбе русской девушки, которая влюбилась в правителя исламского государства.
Исполнители главных ролей Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова так органично смотрелись вместе, что многие фанаты решили, что они и в реальности пара. Между тем красавица россиянка и черноокий турок всего лишь друзья. Александра недавно развелась и воспитывает дочь, а Али снискал славу ловеласа. Ему часто приписывают романы с коллегами по цеху.
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