Звезда сериала "Клон" оказалась на дне из-за проблем с наркотиками

Вера Фишер известна по роли роковой красотки Ивети из сериала "Клон". Однако этого успешного проекта в жизни звезды могло бы и не быть – за несколько лет до мировой популярности актриса оказалась на самом дне.

Бразильянка с детства участвовала в конкурсах красоты и работала моделью, однако в тайне мечтала стать артисткой. И однажды удача ей улыбнулась – популярный продюсер позвал девушку сниматься к кино. Юную Веру Фишер не смущало даже то, что ее постоянно утверждали на роли в эротических комедиях. Впрочем, она никогда не пренебрегала подарками судьбы, тем более, что подобные работы не только принесли ей популярность, но и встречу с первым мужем.

Перри Саллес был на 13 лет старше Веры Фишер, однако влюбленных это ничуть не тревожило. Пара вскоре поженилась, а в 1979 году у супругов родилась дочь. Популярность актрисы росла, а дома ее ждала полная идиллия – живи да радуйся! Когда артистке было почти 40 лет, на съемках она познакомилась с молодым красавцем по имени Фелипе Камаргу.

Вера Фишер влюбилась как кошка и ради любовника даже оставила мужа. Очень скоро в новой семье родился сын, однако отношения пары с трудом можно было назвать здоровыми. Молодой муж часто поднимал руку на Веру Фишер и устраивал скандала на пустом месте. Артистка стала появляться на съемочной площадке с синяками, и многие режиссеры отказались с ней работать.

К сожалению, карьера Филипе Камаргу тоже не ладилась, и мужчина пристрастился сначала к алкоголю, а потом и к наркотикам. Семейные неурядицы негативно сказались на психологическом здоровье актрисы, и даже большая роль в популярном сериале "Роковое наследство" не спасла положения.

Как раз тогда же Вера Фишер окончательно рассталась со вторым мужем. Чтобы хоть как-то справиться с личной трагедией, она с головой ушла в наркотический угар, на несколько недель полностью забыв о мире. В это время Филипе Камаргу подал на нее в суд и получил полное право на опеку над сыном. Лишь 10 лет спустя актриса добьется равных прав в воспитании своего мальчика.

Вера Фишер целых три года лечилась от зависимости и в конце концов смогла вернуться к нормальной жизни. Она сделала несколько пластических операций и с новыми силами отправилась покорять кинематограф. Уже в 2000 году ей улыбнулась удача – большая роль в сериале "Семейные узы", а через год ее утвердили в качестве Ивети в культовом "Клоне".