Особенного ребенка звезды сериала "След" прооперировали

16-летнего Илью прооперировали в Центре Илизарова в Кургане. Наследник звезды сериала "След" уже идет на поправку. Пока парень передвигается на инвалидной коляске. Обе ноги подростка загипсованы.
По словам Евгения Кулакова, его отпрыск чувствует себя хорошо. Благодаря операции юноша сможет лучше ходить. Врачи нормализовали функцию коленных суставов. Пару дней назад звезда сериала "След" привезла сына домой, в Москву.
Артист отметил, что операцию сделали бесплатно. Кулаков поблагодарил государство за выделенную квоту.
Евгений добавил, что перед хирургами центра стояла непростая задача. Медики отлично справились. Более того, доктора разрешили родителям находиться с ребенком в реанимации. Когда Илья проснулся от наркоза, рядом были родные ему лица.
Сейчас Кулаков ищет специалиста по эрготерапии – это особая область медицины, которая занимается восстановлением утраченных двигательных навыков. Также дома Илью уже ждет вертикализатор – специальное ортопедическое приспособление. Деньги на покупку аппарата собрал фонд "Доброе сердце" издательского дома "АиФ".
Напомним, у 16-летнего сына звезды сериала "След" ДЦП и аутизм. Евгений Кулаков и его жена много сил вкладывают в развитие ребенка. Раз в неделю с подростком занимается поведенческий аналитик. Специалист учит Илью взаимодействовать с окружающей действительностью.
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