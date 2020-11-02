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Особенного ребенка звезды сериала

Особенного ребенка звезды сериала "След" прооперировали

Евгений Кулаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сыну звезды сериала "След" сделали операцию. Актер Евгений Кулаков рассказал о состоянии отпрыска.
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16-летнего Илью прооперировали в Центре Илизарова в Кургане. Наследник звезды сериала "След" уже идет на поправку. Пока парень передвигается на инвалидной коляске. Обе ноги подростка загипсованы.

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По словам Евгения Кулакова, его отпрыск чувствует себя хорошо. Благодаря операции юноша сможет лучше ходить. Врачи нормализовали функцию коленных суставов. Пару дней назад звезда сериала "След" привезла сына домой, в Москву.

Артист отметил, что операцию сделали бесплатно. Кулаков поблагодарил государство за выделенную квоту.

Евгений добавил, что перед хирургами центра стояла непростая задача. Медики отлично справились. Более того, доктора разрешили родителям находиться с ребенком в реанимации. Когда Илья проснулся от наркоза, рядом были родные ему лица.

Сейчас Кулаков ищет специалиста по эрготерапии – это особая область медицины, которая занимается восстановлением утраченных двигательных навыков. Также дома Илью уже ждет вертикализатор – специальное ортопедическое приспособление. Деньги на покупку аппарата собрал фонд "Доброе сердце" издательского дома "АиФ".

Напомним, у 16-летнего сына звезды сериала "След" ДЦП и аутизм. Евгений Кулаков и его жена много сил вкладывают в развитие ребенка. Раз в неделю с подростком занимается поведенческий аналитик. Специалист учит Илью взаимодействовать с окружающей действительностью.

Автор: 2 ноября 2020, 13:41 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублeй на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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