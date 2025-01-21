Какие бывают киберспортивные дисциплины?

1. Шутеры от первого лица (FPS):
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): Игра, где команды соперничают, выполняя задачи и сражаясь друг с другом.
– Call of Duty: Серия игр, представляющая собой военные шутеры с разнообразными режимами игры.
- Valorant: Тактический шутер с элементами героев, где команды сражаются, используя способности персонажей.
2. Многопользовательские онлайн-баталии (MOBA):
- Dota 2: Игра, в которой команды из пяти игроков сражаются за разрушение вражеского тронa.
- League of Legends (LoL): Популярная игра, где команды из пяти игроков сражаются, управляя уникальными чемпионами.
3. Симуляторы спортивных игр:
– FIFA: Серия футбольных симуляторов, в которой игроки могут управлять командами и участвовать в соревнованиях.
– NBA 2K: Баскетбольный симулятор, в котором можно управлять командами Национальной баскетбольной ассоциации.
4. Стратегии в реальном времени (RTS):
- StarCraft II: Игра, в которой игроки выбирают одну из трех рас и сражаются друг с другом на картах различного дизайна.
- Warcraft III: Классическая стратегия с элементами RPG, где игроки управляют армиями и героями.
5. Карточные игры:
- Hearthstone: Коллекционная карточная игра на базе вселенной Warcraft, где игроки сражаются друг с другом, используя уникальные колоды.
- Magic: The Gathering Arena: Цифровая версия классической карточной игры, где игроки строят колоды и сражаются на различных аренах.
6. Игры в жанре королевская битва (Battle Royale):
– PUBG (Player Unknown's Battlegrounds): Игра, в которой 100 игроков сражаются друг с другом, пока не останется один выживший.
- Fortnite: Игра с элементами строительства, где игроки противостоят друг другу на большом острове.
7. Другие жанры:
- Rocket League: Игра, сочетающая элементы футбола и гонок, где игроки управляют автомобилями и пытаются забить гол в ворота противника.
– Super Smash Bros.: Бойцовская игра, где персонажи из различных видеоигр сражаются друг с другом.