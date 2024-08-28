В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

14 сентября в Государственном Кремлевском Дворце состоится семейный гала-концерт "Звучим вместе с "Моей маркой" и пройдет церемония награждения премии "Моя марка". "Моя марка" – ежегодный проект, старт которого приурочен организаторами к объявленному в России Году семьи.



Премия отметит заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг для детей и их родителей. Проект отмечает не только бизнес-успех, но и творческие находки, визионерские проекты, инициативы, которые популяризируют семейные ценности, традиции, культуру разных народов России.



Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Мия Бойка, Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Хабиб, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков Анастасия Спиридонова, Земляне, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие исполнители.

Ведущие Гала-концерта – Елена Север и Вячеслав Манучаров.

Продолжительность мероприятия: до 3 часов с антрактом.

Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале ТВЦ 4 ноября – в День народного единства России.