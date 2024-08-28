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Среда 28 августа

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В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

14 сентября в Государственном Кремлевском Дворце состоится семейный гала-концерт "Звучим вместе с "Моей маркой" и пройдет церемония награждения премии "Моя марка". "Моя марка" – ежегодный проект, старт которого приурочен организаторами к объявленному в России Году семьи.

Премия отметит заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг для детей и их родителей. Проект отмечает не только бизнес-успех, но и творческие находки, визионерские проекты, инициативы, которые популяризируют семейные ценности, традиции, культуру разных народов России.

Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Мия Бойка, Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Хабиб, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков Анастасия Спиридонова, Земляне, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие исполнители.

Ведущие Гала-концерта – Елена Север и Вячеслав Манучаров.

Продолжительность мероприятия: до 3 часов с антрактом.

Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале ТВЦ 4 ноября – в День народного единства России.

Телеграм канал

28 августа 2024, 15:39

Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой

Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой
30 сентября в Московском театре Эстрады пройдет концерт "Александра Пахмутова. Наши любимые песни", посвященный 95-летию композитора. "Нежность" и "Как молоды мы были", "Трус не играет в хоккей" и "Старый клен", "Беловежская пуща" и, конечно, "Надежда" прозвучат в исполнении Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого. А споют наши любимые песни артисты самых разных поколений: Анна Бутурлина, Софья Онопченко, группа «Пятеро», Иван Викулов, Ефим Шифрин, Борис Дьяков, Петр Елфимов, Академический хор русской песни радио «Орфей», Большой детский хор и музыкальный детский театр «Домисолька».

"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи

"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи
Праздничный концерт "День знаний в кругу семьи" состоится в Государственном Кремлёвском дворце 30 августа 2024 года. Это торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, уже в шестой раз проводит Школа эстрадного искусства Юрия Гончара. В этом году праздник не случайно получил «семейный» статус – 2024 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом семьи.

Аптеки "Будь здоров" уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

Аптеки "Будь здоров" уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"
В Читу приходит федеральная сеть "Здравсити". Но то не означает, что количество аптек в городе резко возрастет. Новые аптечные пункты открываются в точках расположения точек "Будь здоров". Внимательные горожане уже отметили изменения – во многих локациях уже заменены вывески. Появление Здравсити в Чите не случайно – сеть активно развивается на Дальнем Востоке и имеет грандиозные планы по работе во всем Дальневосточном регионе.

Как выбор и качество подшипника влияет на работу механизмов

Как выбор и качество подшипника влияет на работу механизмов
Роликовые подшипники (как и любой другой подвид этих деталей) являются критически важными компонентами в большинстве механических систем, от автомобильных двигателей до промышленных станков и бытовой техники. Правильный выбор и высокое качество подшипников непосредственно влияют на производительность и срок службы того, куда они установлены. Но каким образом? Важность правильного выбора подшипниковРоликовые подшипники снижают трение между движущимися частями, что позволяет механизму работать более эффективно и с меньшими потерями энергии.

Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости

Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости
В Москве прошла церемония вручения премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Конкурс определил лучших игроков рынка недвижимости 2024 года. Победители премии формируют рейтинг лучших объектов недвижимости, который является ориентиром для покупателей. Гран-при получил Клубный дом "Империум" от компании Vesta Development, который отражает высокие стандарты и инновационный подход.

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