В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

Премия отметит
заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг для детей и их
родителей. Проект отмечает не только
бизнес-успех, но и творческие находки, визионерские проекты, инициативы,
которые популяризируют семейные ценности, традиции, культуру разных народов
России.
Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Мия Бойка, Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Хабиб, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков Анастасия Спиридонова, Земляне, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие исполнители.
Ведущие Гала-концерта – Елена Север и Вячеслав Манучаров.
Продолжительность мероприятия: до 3 часов с антрактом.
Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале ТВЦ 4 ноября – в День народного единства России.