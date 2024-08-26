Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой

30 сентября в Московском театре Эстрады пройдет концерт "Александра Пахмутова. Наши любимые песни", посвященный 95-летию композитора. "Нежность" и "Как молоды мы были", "Трус не играет в хоккей" и "Старый клен", "Беловежская пуща" и, конечно, "Надежда" прозвучат в исполнении Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого.



А споют наши любимые песни артисты самых разных поколений: Анна Бутурлина, Софья Онопченко, группа «Пятеро», Иван Викулов, Ефим Шифрин, Борис Дьяков, Петр Елфимов, Академический хор русской песни радио «Орфей», Большой детский хор и музыкальный детский театр «Домисолька». Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов РФ.

Александр Клевицкий: «Для меня этот концерт – не просто возможность поздравить с юбилеем дорогого мне человека, учителя и друга, но и, как бы громко это не прозвучало, перекинуть мостик между поколением, выросшем на ее песнях, и молодежью. Мне повезло, что одним из моих наставников, учителей и, главное, друзей стала Александра Николаевна. Именно она, разбирая со мной партитуры Соловьева-Седого и Дунаевского, посвящала меня в тонкости композиторского дела и объясняла, как обычная мелодия у гениев становится шедевром. Восхищаюсь Александрой Николаевной и как замечательным композитором, и как удивительно добрым, умным и порядочным человеком!»

Ефим Шифрин: «Песни Пахмутовой – важная и очень красивая часть моей музыкальной биографии. Для того, чтобы понять это, надо прежде всего представить себе значение радиоточки в провинциальном поселке, в котором я вырос, проникнуться ролью советских кинокартин в глазах мальчишки, сидящего в маленьком поселковом кинотеатре. Александра Николаевна, сама того не подозревая, стала членом моей семьи, в которой знали и любили её песни. Знакомство с ней спустя годы подарило мне счастливую возможность признаться ей в моей детской и юношеской любви. Я горжусь тем, что в своей скромной певческой судьбе не раз исполнял песни Пахмутовой. Рад возможности исполнить их ещё раз!»

Анна Бутурлина: «С тех пор, как я посмотрела фильм «Три тополя на Плющихе», песня «Нежность» стала моей любимой. Мне не раз доводилось исполнять её в том классическом варианте, к которому все привыкли, и, в конце концов, я пришла к тому, что написала аранжировку для своего джазового трио. Теперь эта песня постоянно звучит на моих концертах, и всегда, когда я ее исполняю, зрители признаются, что плачут. Для меня «Нежность» – настоящее явление российской музыкальной эстрады, отдельно стоящая песня, которую хочется исполнять, которую хочется слушать, в которой так много глубины и смысла».

Софья Онопченко: «На песнях Александры Пахмутовой выросла не только я, не только моя мама, но и мои бабушки и дедушка. Для меня эти песни – не только жизненный, но и творческий ориентир. Десять лет назад мне посчастливилось открывать юбилейный вечер Александры Николаевна в Доме музыки со Сретенским хором. В этом году вместе с оркестром Александрова я пела на ее юбилейном концерте в ее родном Волгограде. И она снова была в зале. И это было ни с чем несравнимое счастье. За эти годы я не раз пересекалась с ней на разных концертах, но каждое мгновение встреч с ней я стараюсь запомнить, потому что она настоящая Легенда!»