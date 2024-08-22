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Четверг 22 августа

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"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи

"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи

Праздничный концерт "День знаний в кругу семьи" состоится в Государственном Кремлёвском дворце 30 августа 2024 года. Это торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, уже в шестой раз проводит Школа эстрадного искусства Юрия Гончара.

В этом году праздник не случайно получил «семейный» статус – 2024 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом семьи. Организаторы мероприятия всегда поддерживали эту важнейшую ячейку общества, где формируются нравственные ценности и характер подрастающего поколения, где царят любовь и взаимопонимание. День знаний с полным правом можно отнести к общим праздникам, потому что он касается всех членов семьи: для ребят это день встречи с друзьями и любимыми учителями, старт большого путешествия в Страну знаний, для взрослых – повод вспомнить самые счастливые моменты своих школьных лет.

Концерт «День знаний в кругу семьи» – ещё одна прекрасная возможность для совместного досуга разных поколений. Праздничную атмосферу и хорошее настроение подарят зрителям звёзды нашей эстрады, в числе которых – Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Akmal', Зара, Burito, Rasa, Маша Шейх, Александр Панайотов, Александра Воробьёва, Бьянка, Денис Клявер, Ева Власова, Galibri & Mavik, Марк Тишман, Александр Еловских и др. Артисты не только исполнят свои лучшие песни, но и поделятся воспоминаниями о школе – с юмором, теплом и, конечно, ноткой ностальгии. Ведущим концертной программы станет Станислав Ярушин.

– Те, кто не сумеет попасть на «День знаний в кругу семьи» в ГКД, смогут зарядиться позитивом и радостным настроением благодаря телеверсии концерта, которая будет показана на одном из центральных каналов ТВ, – рассказали организаторы концерта корреспонденту «ИнтерМедиа».

Перед началом концерта в фойе ГКД запланирована большая развлекательная программа, которая пока что держится в секрете.

Начало развлекательной программы – в 17.30.

Начало концерта – в 19.00.

Телеграм канал

22 августа 2024, 16:43
Фото: Интермедиа

Аптеки "Будь здоров" уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

Аптеки "Будь здоров" уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"
В Читу приходит федеральная сеть "Здравсити". Но то не означает, что количество аптек в городе резко возрастет. Новые аптечные пункты открываются в точках расположения точек "Будь здоров". Внимательные горожане уже отметили изменения – во многих локациях уже заменены вывески. Появление Здравсити в Чите не случайно – сеть активно развивается на Дальнем Востоке и имеет грандиозные планы по работе во всем Дальневосточном регионе.

Как выбор и качество подшипника влияет на работу механизмов

Как выбор и качество подшипника влияет на работу механизмов
Роликовые подшипники (как и любой другой подвид этих деталей) являются критически важными компонентами в большинстве механических систем, от автомобильных двигателей до промышленных станков и бытовой техники. Правильный выбор и высокое качество подшипников непосредственно влияют на производительность и срок службы того, куда они установлены. Но каким образом? Важность правильного выбора подшипниковРоликовые подшипники снижают трение между движущимися частями, что позволяет механизму работать более эффективно и с меньшими потерями энергии.

Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости

Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости
В Москве прошла церемония вручения премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Конкурс определил лучших игроков рынка недвижимости 2024 года. Победители премии формируют рейтинг лучших объектов недвижимости, который является ориентиром для покупателей. Гран-при получил Клубный дом "Империум" от компании Vesta Development, который отражает высокие стандарты и инновационный подход.

ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family

ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family
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Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" наградила лучшие проекты и компании 2024 года В Москве прошла юбилейная 15-я церемония награждения премии "Рекорды Рынка Недвижимости".

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