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"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением

"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением

Киностудия "Мосфильм" празднует в этом году свой 100-летний юбилей. Празднование завершится масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых – в этом сезоне оно получило название "Полный вперед!".

С 21 декабря по 12 января сразу в двух павильонах главной киностудии страны пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи. В павильоне, где снимали "Весну", "Войну и мир", телешоу "Голубой огонек", построят комфортный зрительный зал. А в соседнем – создадут Рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой.

Организаторы мероприятия утверждают, что готовят очередной сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для маленьких и взрослых. В центре захватывающего сюжета вновь окажутся Дед Мороз и его команда. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент что-то пойдет не так...

Спектакль обещают насытить спецэффектами – лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами, а еще – установить единственную в России систему индивидуального позиционирования звука в зале.

Традиционно в проекте "Киноелка на Мосфильме", который уже восемь лет подряд признается лидером рейтинга новогодних представлений Москвы, принимают участие настоящие звезды отечественного кино и телевидения – актер Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Помимо самого шоу, наполненного киноцитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая статуэтки "Оскар", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов, а также примут участие в киновикторине, посвященной 100-летнему юбилею киноконцерна.

Когда: 21 декабря 2024 г. – 12 января 2025 г.
Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

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