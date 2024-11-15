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Вторник 19 ноября

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Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября

Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября

21 ноября московский девелопмент станет свидетелем одного из самых значимых событий в сфере – премии URBAN. Все девелоперы столицы, архитекторы, проектировщики, агентства недвижимости встретятся на ежегодном вечере, посвященном достижениям в отрасли недвижимость.

В этот раз организаторы выбрали главной темой церемонии – "Made in Россия", таким образом подчеркивая особенности нашей страны, которые объединяют поколения и формируют уникальный культурный код. Проекты участников поставлены на пьедестал наряду с выдающимися архитектурными произведениями, демонстрируя, что современное строительство ведется с учетом долгосрочной ценности и исторического контекста.

В этом году представлено 40 номинаций, отражающих актуальные тренды и достижения в девелопменте. 70 экспертов обеспечат беспристрастность и высокие стандарты оценки проектов. Всего ожидается 450 гостей.

В ходе церемонии гости премии выберут победителей в номинациях: Девелопер года, Персона года и Grand Prix.

Шоу-бизнес в Telegram

15 ноября 2024, 13:51

Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024"

Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024"
Соперники уже запланировали матч-реванш. Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" состоялся в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября 2024 года.

Театр "Кашемир" представит спектакль "Без Есенина"

Театр "Кашемир" представит спектакль "Без Есенина"
1 ноября на сцене Театрального центра на Страстном в театре "Кашемир" состоится премьера спектакля "Без Есенина" (режиссер Дмитрий Сердюк). Ялта.

Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"

Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"
Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" будет проходить в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября. В первый день сыграют 12 российских артистических команд из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Мордовия и Калмыкия. Как рассказал организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов в ходе пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы, событие проводится с 2007 года и это, по сути, Чемпионат мира по футболу среди артистов.

В Петербурге состоится симфонический концерт в честь Чайковского

В Петербурге состоится симфонический концерт в честь Чайковского
Зрители увидят фрагменты балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик"В петербургском БКЗ "Октябрьский" 28 октября 2024 года в рамках Большого международного фестиваля Чайковского – "Чайковский.

В петербургской капелле выступит известный трубач Вадим Эйленкриг

В петербургской капелле выступит известный трубач Вадим Эйленкриг
Программа под названием "Привет, Луи", – редкая возможность услышать джаз в его исполнении. Знаменитый трубач Вадим Эйленкриг и его ансамбль Eilenkrig Crew 25 октября 2024 года дадут концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

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