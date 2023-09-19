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Вторник 19 сентября

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Новое хобби для ребенка: творчество и обучение в одном наборе!

Новое хобби для ребенка: творчество и обучение в одном наборе!

Ручная работа всегда ценится за индивидуальность и тепло, которое вкладывает в нее мастер. Именно поэтому подарки, сделанные своими руками, особенно ценны. А если этот подарок сделал ребенок? Это настоящее сокровище!

Набор для творчества с УФ-смолой от kidditoy – это не просто игрушка, а целый мир для реализации творческих идей вашего ребенка!

Что такое УФ-смола?

УФ-смола — это специальный материал, который затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это безопасно и не требует специальных навыков. Все, что нужно вашему ребенку — это фантазия!

Что можно сделать из УФ-смолы?

С помощью набора можно создать уникальные брелки, украшения и даже школьные принадлежности! Ваш ребенок будет с удовольствием использовать в школе канцелярию, которую он сделал сам. Это не только повышает интерес к учебе, но и развивает мелкую моторику и творческие способности.

Фото: пресс-служба

Как работать с УФ-смолой?

В комплект входят все необходимые инструменты и материалы: смола, формы для заливки, красители, блестки и декоративные элементы. Дети могут создавать свои собственные уникальные дизайны, добавляя различные элементы в смолу перед ее затвердеванием.

Почему это хороший подарок?

Набор для творчества с УФ-смолой от kidditoy — это не только интересное и увлекательное занятие, но и возможность создать что-то интересное своими руками. Это отличный подарок для детей любого возраста, который поможет им раскрыть свой творческий потенциал.

Эпоксидная смола набор для творчества Подарок Формы и молды от kidditoy

Набор для творчества с эпоксидной смолой от kidditoy — это уникальный подарок, который позволяет детям и взрослым раскрыть свои творческие способности. В комплект входят все необходимые материалы и инструменты для создания уникальных изделий: эпоксидная смола, формы и молды различных форм и размеров, красители для смолы, блестки и декоративные элементы.

Закажите набор эпоксидной смолы для творчества прямо сейчас и начните создавать яркие и оригинальные изделия вместе со своим ребенком!

19 сентября 2023, 19:29
Фото: пресс-служба

Ищем IKEA в России: от "серого" импорта до OZON

Ищем IKEA в России: от "серого" импорта до OZON
Варианты покупки продукции IKEA в России, включая маркетплейсы вроде OZON, заказы посредством серого импорта или поиск альтернативных брендов, которые работают в стране официально. Скандинавский бренд Икеа, один из флагманов по поставкам домашнего текстиля, предметов интерьера и мебели, пользовался спросом у россиян.

Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов

Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов
Дети очень любят добрые мультфильмы, а потом, видя картинки героев на разнообразных товарах начинают просить купить. Мы поможем вам порадовать малыша, при этом с пользой и надолго. Аквамозаика, Термомозаика, Эбру – наборы для творчества, которые помогают детям развивать внимательность, моторику, сенсорику и чувство прекрасного. Kidditoy выпустили Аквамозику с любимыми детскими героями: Ми-ми-мишки, Геройчики и Три кота.

Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне

Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне
Когда речь идет о вашей улыбке, нельзя исключать ту роль, которую играют инновации. И ирригатор от Felfri – это именно тот инновационный шаг, который сделает ваш уход за зубами более эффективным и приятным. С данным устройством для гигиены полости рта у вас появляется возможность наслаждаться максимально продуманным уходом за зубами и деснами.

Как получить ВНЖ в Турции за инвестиции в недвижимость?

Как получить ВНЖ в Турции за инвестиции в недвижимость?
Как и в любом другом государстве, процесс оформления вида на жительство в Турции требует знания особенностей и некоторых нюансов местного законодательства. В последнее время в турецкой правовой системе произошли изменения в правилах выдачи ВНЖ для собственников и арендаторов апартаментов, что делает вопрос "как получить вид на жительство в Турции?" актуальным для многих иностранных инвесторов. В этой статье мы подробно рассмотрим основные правила и требования, которые необходимо учесть при инвестировании в турецкую недвижимость с целью получения икамета.

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению
В рамках федеральной премии по загородной недвижимости "Посёлок года" состоялся субурбан-тур по трем коттеджным поселкам Новой Риги. Эксперты и девелоперы начали тур с легендарного посёлка элитного класса Millennium Park от VILLAGIO.

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