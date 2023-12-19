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В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт

В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт

Зрителями которого стали подопечные нескольких благотворительных фондов.

450 зрителей, более 30 музыкальных номеров, цирковое шоу, зажигательное танго, Дед Мороз, подарки, ёлка в сверкающих огнях и десятки счастливых детей – именно так «Школа музыки Брант» подвела итоги уходящего года.

11 декабря в концертном зале «МосПродюсер» состоялся большой благотворительный отчётный концерт. Организаторами мероприятия выступили Даниил и Юлия Брант – руководители «Школы музыки Брант», участники главного вокального проекта страны «Голос». Своё мастерство и свой талант на концерте продемонстрировали не только ученики Юлии и Даниила, но и победители ТВ-проектов «ГОЛОС» и «ГОЛОС-Дети»: Виктория Соломахина, Аделия Загребина, Анна Доровская, София Фёдорова.

Фото: пресс-служба

Зрителями концерта стали подопечные различных благотворительных фондов, таких как «Арифметика добра», «Я Есть!», «Защитники Отечества», «Помоги ребенку.ру», «Добро победит», а также фондов, помогающим детям с серьёзными заболеваниями и с задержкой в развитии, а также малышам из детских домов, которые только обрели новые семьи. Отчётный концерт прошёл не в традиционном формате – организаторы решили подарить всем зрителям настоящую сказку, которую так ждут и дети, и взрослые. Все с удовольствием водили хороводы и зажигали огни на ёлке, общались с аниматорами в образах сказочных героев. Дед мороз никого не оставил без подарка и добрых пожеланий.

Фото: пресс-служба

Холод, снег и стужа остались за окном, а в уютном зале было не просто тепло, а даже жарко! Особенно, когда танцоры студии танцев ADORNOS исполнили зажигательное танго. Танец был выбран не просто так, ведь 11 декабря отмечается День танго.

19 декабря 2023, 15:22
Фото: пресс-служба

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Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку
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