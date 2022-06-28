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Что такое CVC/CVV на карте и всегда ли код присутствует на пластике

Что такое CVC/CVV на карте и всегда ли код присутствует на пластике

Код безопасности банковской карты – один из инструментов подтверждения ее подлинности и защиты держателя банковского продукта от несанкционированных транзакций.
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Современная кредитная или дебетовая карта может иметь несколько вариантов защитного кода. В настоящее время финансовыми организациями используются следующие его вариации:

  • CVV2 – для банковского пластика от Visa;
  • CVC2 – в системе банковских продуктов MasterCard;
  • CID – для пластика от American Express;
  • CVP2 или MirAccept – для национальных карт "Мир".

Располагаться цифровая комбинация может не только с обратной, но и с лицевой стороны пластика. Она может состоять из 3 или 4 цифр. Иногда рядом с ней указаны последние 4 цифры номера карты. В этом случае они разделяются пробелом. Защитный код всегда будет с правой стороны.

На некоторых дебетовых и кредитных картах подобная мера защиты не предусмотрена. Например, цифровой код отсутствует на пластике Maestro (продукт начального уровня). Чтобы узнать его, потребуется выйти на связь с колцентром банка.

Выполняя функцию защиты, подобный код является и фактором риска, так как расположен на самом пластике. Если оставлять карту без присмотра, любой человек может переписать ее данные и после сделать покупку, потратив средства беспечного держателя банковского пластика.

Меры предосторожности в работе с CVC/CVV

Сфера применения защитного кода банковской карты – осуществление интернет платежей. Цифровая комбинация не требуется для перевода денежных средств. Она не используется для пополнения счета держателя пластика. Сотрудники банка также не запрашивают данную информацию для блокировки, разблокировки пластика, отмены или подтверждения операций. Именно поэтому не следует никому сообщать секретную комбинацию. Такие запросы могут отправлять только мошенники.

Единственный вариант, при котором держатель карты вводит защитный код в отведенное для него поле – это его собственная покупка в интернет магазине. При этом серьезные магазины могут запросить дополнительное подтверждение ликвидности операции, отправив смс-сообщение с кодом подтверждения на мобильный телефон человека, который пытается совершить покупку. Однако большинство торговых точек в интернете удовлетворяются введением номера карты, срока ее действия, защитного кода. Зная эти данные, посторонний человек может потратить чужие средства. Вернуть деньги после этого практически невозможно.

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