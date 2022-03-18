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Пресс-релизы
Сериал "Заступники": свободный адвокат в несвободной стране

Сериал "Заступники": свободный адвокат в несвободной стране

Реальные судебные процессы и воспоминания Дины Каминской, одной из известных советских правозащитниц, стали лейтмотивом сериала "Заступники". Сюжет экранной истории развивается в советское время, но внимательный зритель найдёт в нём отсылки к сегодняшним громким судебным процессам.
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Цена свободы в несвободной стране

СССР, закат оттепели. Нина Метлицкая — начинающий адвокат, по протекции мужа Бориса, принята на работу в топовое адвокатское бюро под нескромным названием Филиал №1. Руководит конторой относительно либеральный человек, не утративший совесть, по фамилии Рыбак. Среди других сотрудников и сам Борис, муж Метлицкой, а также довольно симпатичный во всех смыслах парень Пётр Масальский и не очень приятный адвокат Бруштейн.

Периодически бюро посещает несимпатичный кэгэбэшник, курирующий Филиал №1, с указаниями из Конторы. Однако Нина полна профессиональных амбиций, в хорошем смысле этого слова, поэтому берётся даже за, казалось бы, заведомо проигрышные дела.

Кадр из сериала "Заступники"

Каждый эпизод сериала — отдельное разбирательство. Сквозной линией экранной истории становится "дело мальчиков", имевшее в реальной жизни большой общественный резонанс. Двое мальчишек-подростков обвинялись в изнасиловании, а затем и в убийстве девочки из их класса. И следователю, ведущему это дело, почти удалось засадить ребят за решётку, не без подлогов и махинаций с доказательствами, но в процесс вмешалась Метлицкая.

О сериале:

Помимо громких процессов у Нины есть и мелкие дела: она защищает вора в законе и обвинённого в шпионаже меломана, грузина, которому "шьют" изнасилование, кинозвезда, якобы убившая своего сожителя, среди её подзащитных и диссиденты. Всё это по плечу Метлицкой, не без помощи мужа, сильно провинившегося перед супругой и пытающегося теперь "заслужить" прощение.

Наблюдая уже за первыми заседаниями, зритель видит, что суд не слышит защитника. Так, случайно сдавший вместе с макулатурой собрание сочинений Ленина, мальчик приговорён к двум годам колонии. Рыдая после процесса, Нина скажет, что это не суд, а какое-то театральное представление.

Сквозные персонажи, противные сотрудники КГБ, нечестные следователи и продажные судьи — отдельные элементы не слишком совершенной системы. В борьбе с которой, адвокату, если он человек чести, настоящий профессионал, ищущий правду, обязательно удастся победить. Несмотря на наставления старших товарищей, говоривших Нине, что в процессах политических от защитника почти ничего не зависит, она так и не смогла усыпить совесть и обострённое чувство справедливости.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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Кадр из сериала "Заступники"
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