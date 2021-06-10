Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет:

19 июня 19.00

Московский Международный Дом Музыки

(Светлановский зал)

в рамках музыкального фестиваля «БИС!!!»

концерт “ Золотые хиты рока”

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

дирижер - Ульф Ваденбрандт

Магнус Баклунд – вокал (Швеция)

Йохан Бодинг – вокал (Швеция)

Симоне Романато – вокал (Италия)

Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin! Новая жизнь вечных хитов в грандиозном гала шоу «Золотые хиты рока»! Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов! Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп! Короли рок-сцены Ульф Ваденбрандт, Магнус Баклунд, Симоне Романато и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»! Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт обладает неотразимой харизмой, а своей невероятной энергетикой с первых мгновений заряжает весь зрительный зал и превращает каждый концерт в настоящее музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.

Выступления Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.

https://orchestra.ru/

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Подробности: https://orchestra.ru/concert/zolotye-khity-roka-190621

Билеты: https://orchestra.ru/booking/1941