Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет:
19 июня 19.00
Московский Международный Дом Музыки
(Светлановский зал)
в рамках музыкального фестиваля «БИС!!!»
концерт “ Золотые хиты рока”
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
дирижер - Ульф Ваденбрандт
Магнус Баклунд – вокал (Швеция)
Йохан Бодинг – вокал (Швеция)
Симоне Романато – вокал (Италия)
Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin! Новая жизнь вечных хитов в грандиозном гала шоу «Золотые хиты рока»! Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов! Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп! Короли рок-сцены Ульф Ваденбрандт, Магнус Баклунд, Симоне Романато и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»! Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт обладает неотразимой харизмой, а своей невероятной энергетикой с первых мгновений заряжает весь зрительный зал и превращает каждый концерт в настоящее музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.
Выступления Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.
Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Подробности: https://orchestra.ru/concert/zolotye-khity-roka-190621
Билеты: https://orchestra.ru/booking/1941