На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего

Во ВГИКе прошел полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2021". Были названы имена финалистов, которые выступят в Сочи на сцене New Wave Hal с 19 по 25 августа 2021 года.
В адрес Оргкомитета пришло несколько тысяч заявок. Самые яркие и неординарные претенденты стали полуфиналистами, при этом часть из них члены жюри прослушали в онлайн-режиме. В составе жюри полуфинала работали музыкальный продюсер "Новой волны" Анастасия Мухина, режиссер конкурса Александр Ревзин и председатель жюри конкурса, народный артист России Игорь Крутой.
По итогам двух дней работы жюри финалистами "Новой волны – 2021" стали Saro Gevorgyan (Армения), Alfie Arcuri (Австралия), Samra Rəhimli (Азербайджан), Гр. CHEICHAI (Беларусь), Деница Караславова (Болгария), Натиа Ригвава (Грузия), Jorge Gonzalez (Испания), Mezzo (Казахстан), Laura & Mark (Нидерланды), GRINKEVICH (Россия), Максим Субачев (Россия). Впереди – выступления в Сочи и оценки профессионального жюри.