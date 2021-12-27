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Пресс-релизы
Опрос Mamba: 66% важна компания на Новый год, а не место

Опрос Mamba: 66% важна компания на Новый год, а не место

Время с конца осени на западе принято называется cuffing season – период, когда одинокие люди чувствуют свое одиночество острее. Это происходит из-за холода, короткого светового дня и перспективы встретить Новый год без второй половинки. Mamba и Viber задались целью выяснить, подвержены ли наши соотечественники западному "сплину" и влияет ли на их настроение отсутствие пары
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Несмотря на приближение праздника, 66% опрошенных не имеют компании для встречи Нового года. А каждый пятый из них не будет искать пару и готов праздновать в одиночестве.

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Опрос показал, что тренду "cuffing season" россияне не подвержены: 63% не страдают из-за отсутствия пары. Тревогу и острое чувство одиночества испытывают лишь 10% оппонентов, а 17% лишь слегка озабочены перспективой встретить бой курантов без компании.

54% респондентов планируют встретить Новый год с родственниками, 19% надеются поднять бокал шампанского со второй половинкой, 16% — с друзьями. Лишь каждый сотый будет отмечать с коллегами. Больше половины опрошенных вполне довольны компанией для встречи Нового года.

53% респондентов готовы найти компанию на праздники на сайте знакомств.

Что же до путешествий на каникулах, то 35% опрошенных собираются увидеть новые места, а 2% из них планируют выехать за пределы России. 8% опрошенных оказались приверженцами внутреннего туризма на Новый год, а четверть респондентов пока выбирают направление. 65%респондентовв новогодние праздники останется дома.

В исследовании участвовало 8765 человек со всей России.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
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