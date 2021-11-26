Подарок для самой родной. Какие цветы выбрать на День матери – советы флористов

В России День матери стали отмечать в 1998 году, после того, как президент Борис Ельцин распорядился сделать праздник официальным. Пусть у события нет определенной даты, но каждый знает: последнее ноябрьское воскресенье – время поздравить самую дорогую женщину.



Нынче мамы будут принимать поздравления 28 ноября. Пора задуматься о подарке. Без цветов в этот день не обойтись.

Классика всегда в моде

Цветочные композиции никогда не станут банальностью. Виновница торжества не устоит перед пышным букетом из любимых растений. Можно проявить смекалку и придать благоухающему презенту оригинальность.

Флористы советуют выбирать цветы, отталкиваясь от маминых образа жизни и темперамента. Подходящий подарок для бизнес-леди — лилии, хризантемы и желтые розы. Ценительницы природы обрадуются ромашкам, герберам и ирисам. Домохозяйке лучше преподнести тюльпаны. Эти растения символизируют любовь и заботу. А вот женщинам, придерживающимся консервативных взглядов, следует купить розы или эустомы.

Дополнит букет стильное оформление. Представители цветочной индустрии рекомендуют винтажные коробки, корзины или упаковки в виде картины.

Вкусная неожиданность

Составить композицию можно не только из цветов, но и любимых маминых вкусняшек. Продуктовые букеты ценятся не меньше, чем классические. Для съестного подарка сгодятся фрукты, овощи, колбасы, сыры, сладости. Чтобы презент выглядел изысканно, флористы советуют наполнить его экзотическими плодами или орехами. Лучше всего выбрать букет-ассорти. Красиво смотрятся композиции из киви и клубники, грецких орехов и круглых конфет, фисташек, мандаринов и палочек корицы.

Мама обрадуется и огромной корзине, наполненной множеством яств, и аккуратной коробке с одним продуктом, дополненным цветами. Современные флористы могут создать вкусную и красивую композицию буквально из любых продуктов. Главное ориентироваться на вкусы родительницы.

Домашний любимец

Речь идет о горшечных цветах. Мамам нравится дарить заботу — и комнатным растениям в том числе. В подарок можно выбрать экзотические и приковывающие взгляд орхидею, гузманию или амариллис. Уют дому придадут ярко-цветущие роза, азалия, бегония, антуриум. Заполнят собой пространство и разнообразят интерьер раскидистые фикус, хамедорея, аспидистра, диффенбахия, замиокулькас.

Презентовать можно и неприхотливые, но этого не менее симпатичные суккуленты: алое, кактус, эхеверию, хавортию. Помимо красоты, комнатные цветы несут пользу эмоциональному и физическому здоровью. Многие виды чистят, увлажняют воздух и выделяют биологически активные вещества, повышающие настроение. То, что нужно любимому родителю.

Важно не только выбрать цветочный подарок, но и правильно его преподнести. Мама обрадуется и удивится внезапному сюрпризу — чтобы он получился лучше воспользоваться услугой "букеты с доставкой".