Онлайн-медиатренинг для журналистов стран Центральной Азии "Медиатренды Центральной Азии в условиях "новой реальности"

К участию в мероприятии, которое пройдет с использованием площадки Zoom, а также стриминговой платформы социальной сети Facebook, приглашаются студенты факультетов журналистики, молодые журналисты и редакторы, медиаэксперты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.
Программа мероприятия включает в себя тренинги и мастер-классы по актуальной проблематике:
⦁ "Влияние фактора пандемии на формирование информационной повестки региональных масс-медиа: национальная специфика";
⦁ "Адаптация деятельности средств массовой информации к условиям ограниченной мобильности: перспективные практики";
⦁ "СМИ и власть: новые форматы взаимодействия";
⦁ "Своя правда: эффективные инструменты фактчекинга и опровержения фейковых новостей";
⦁ "Социальные вызовы периода POST-COVID: запрос на позитивный контент";
⦁ "Социальные сети как ресурс классической журналистики: методы эффективного продвижения информпродукта".
Спикерами онлайн-медиатренинга "Медиатренды Центральной Азии в условиях "новой реальности" выступят ведущие журналисты и редакторы национальных СМИ, медиаэксперты и медиатренеры, эксперты-политологи, экономисты, социологи государств-участников проекта: Евгения НАУМОВА – шеф-редактор интернет-издания "ДНИ.ру"; Елена ЧЕРЕМЕНИНА – главный редактор Информационного агентства "Sputnik-Киргизия"; Сергей ЕЖКОВ – главный редактор портала "Uzmetronom"; Алексей ТОКАРЕВ – старший научный сотрудник центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО Университета МИД России; Ольга СИМАКОВА – заместитель руководителя ЦСПИ "Стратегия" (Республика Казахстан); Анна ПАРШУКОВА – SMM-редактор интернет-издания "ДНИ.ру"; Дарья ЧИЖОВА – директор Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (Российская Федерация).
Итоговое мероприятие медиатренинга – круглый стол "Медиатренды Центральной Азии в период пандемии COVID-19" – пройдет под модераторством Сергея МАСАУЛОВА – координатора экспертной платформы "Большая Евразия" (Российская Федерация).
Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия.
Дата и время медиатренинга: 27 августа – 10.30 (московское время); 28 августа – 12.00 (московское время).
Контакты: Ромащенко Валерия, ведущий специалист Политологического центра "Север-Юг", var_rus@mail.ru