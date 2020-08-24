Жюри и народное голосование определят сильнейших участников фестиваля "Русское поле"

29 августа 2020 года со сцены Государственного бюджетного учреждения культуры "Московский государственный академический театр танца "Гжель" пройдет онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле", посвященного Году памяти и славы.

Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В этом году крупнейший праздник фольклорной культуры станет уникальным по формату и числу участников – впервые за главный приз "Русского поля" борются не только представители регионов России и стран СНГ, но и Европы. В связи с действующими ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий организаторами было принято решение провести фестиваль в формате онлайн.

Авторитетное жюри определило "ТОП-10" финалистов в каждой из 6 конкурсных номинаций, которые выйдут в прямой эфир фестиваля. Трансляция финала, во время которого будут определены победители, пройдет 29 августа с 11:30 до 17:00 на официальном сайте фестиваля и в группе Вконтакте. Кроме того, с 3 июля на официальном сайте "Русского поля" проходит народное голосование, победители которого также станут известны в день праздника.

С 17:00 до 18:00 зрителей онлайн-трансляции ждет мастер-класс приготовления редких блюд русской кухни от Александра Журкина, шеф-повара ресторана "Пироги Вино и Гусь".

Заключительным событием фестиваля станет красочный гала-концерт с участием таких звезд, как Василий Лановой, Лариса Долина, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Алексей Петрухин и группа "Губерния", группа "ПятеRо", Этери Бериашвили (полуфиналистка шоу "Голос") и Леван Пхаладзе, Диана Анкудинова (победительница проекта "Ты супер!") и, конечно, коллектив Театра танца "Гжель". Ведущий гала-концерта – народный артист России Артем Каминский.

Гала-концерт "Русского поля", помимо официального сайта и группы Вконтакте, будут транслировать телеканал ТВ МИР и онлайн-кинотеатр TVzavr с 18:00 до 20:10. Особыми гостями вечера станут московские врачи.

Кроме того, во время гала-концерта состоится фиксация рекорда "Царь-поднос в стиле жостовской росписи".

"Убежден, что в этом году, благодаря уникальному онлайн-формату, фестиваль "Русское поле" сможет удивить своих участников и гостей. Мы постараемся сохранить теплую и добрую атмосферу праздника, порадуем зрителей новым рекордом и яркими концертными номерами и, конечно, покажем, как велико число поклонников славянского искусства не только в нашей стране, но и за ее пределами. Приглашаю всех посмотреть финал фестиваля и поучаствовать в народном онлайн-голосовании", – отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

11.30 – 11.50 Торжественная церемония открытия фестиваля

11:50 – 17:00 Объявление победителей в 6 конкурсных номинациях: "Лучший народный мастер", "Лучший туристический этно-маршрут", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший хоровой коллектив"

17.00 – 18.00 Национальная русская кухня

17.00 – 18.00 Мастер-класс приготовления редких блюд. Александр Журкин, шеф-повар ресторана "Пироги Вино и Гусь"

17.30 – 17.40 Фиксация рекорда "Царь-поднос в стиле жостовской росписи"

18.00 – 20.10 Гала-концерт

