"Тени забытых предков" Параджанова продолжит серию показов в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
24 августа
Лента новостей
15:10
"Плакал и кричал": любимый мужчина отреагировал на уход Анастасии Стоцкой
14:55
Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
14:32
Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео
14:29
В Клину прокладывавший кабель мужчина погиб от удара током
14:27
Появились подробности нового сериала от Меган Маркл и принца Гарри
14:24
Как стать богаче: астрологические советы
14:18
Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками
14:16
Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой
14:09
Российский футболист Дмитрий Баринов получил тяжелую травму на матче
14:04
"Жалко его до слез": Кравец в ужасе от состояния Корчевникова
13:59
Звезду "Глухаря" Викторию Тарасову прооперировали
13:53
Дочь Сергея Доренко уверена в отравлении журналиста: кровавая пена изо рта
13:52
В Москве умер сыгравший в фильме "Три толстяка" актер
13:41
В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии
13:38
Джанабаева поделилась домашними развлечениями с сыном: Воскресный дэнс
13:37
Под Воронежем многодетная семья погибла в выгребной яме
13:20
Сына известной ведущей нашли мертвым в одних трусах
13:07
Добровинский представит "сверхинтересную" информацию в суде по делу Ефремова
12:49
В Саратове убивший ребенка мужчина осужден на пожизненный срок
12:48
Борисова показала себя в юности: пухлые щеки и каре
12:44
Катерина Шпица в красном платье поразила красотой: Едва держу себя в руках
12:40
Толкалина рассказала о необычных симптомах коронавируса
12:08
"Свидетели меняли показания, как Дон Жуан женщин": гневная речь Ефремова в зале суда
12:06
Оскандалившегося Башарова выгнали из театра
12:05
"Это Вы со зла?": Ларису Гузееву спровоцировали в магазине
12:04
49-летняя Виктория Тарасова из "Глухаря" о замужестве и ЭКО: Если получится, то почему нет?
11:47
В центре Москвы нашли осколочную гранату
11:43
Опять у гроба: новая потеря похоронившей единственного сына 75-летней Раисы Рязановой
11:36
Киркоров в одних трусах развалился на диване
11:25
Что стоит за страшной травлей последнего мужа Валентины Легкоступовой
11:22
Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко в коротком наряде показала ножки
11:14
Заседание по делу Ефремова перенесли из-за отсутствия адвоката
11:10
СМИ: Россия откроет границы еще с семью странами
11:02
Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие
10:47
Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Роман Курцын: В Костроме состоял в банде
10:28
"Сейчас это в тренде": 47-летняя Королева вернула себе девственность
10:15
Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко
10:13
Какие меры примут в школах с 1 сентября из-за пандемии коронавируса
10:04
"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна
10:02
Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста
09:35
"На самом деле ее просто убрали": близкий друг о загадочной смерти Валентины Легкоступовой
09:17
"Вы будете замечательным отцом": Корчевников показал фото с младенцем
08:55
Гори синим пламенем: душераздирающие подробности кремации Легкоступовой
08:48
Вскрылись нечистоплотные поступки набожной жены Ефремова
08:34
Пресс-секретарь объявила о попытке штурма протестующими резиденции Лукашенко
08:18
Школьники могут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года
06:37
Исхудавшая Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный секрет
04:23
"Эмин, ты гей?": Агаларов поставил точку в вопросе сексуальной ориентации
02:31
"В моей семье горе": певица Зара похоронила родного человека
01:29
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 августа 2020 года
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
Эксперт констатирует конец правления Лукашенко: Режим умер
Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов
Лукашенко об уходе с поста: Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули
Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались
Пресс-релизы

"Тени забытых предков" Параджанова продолжит серию показов в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

Фото: karoart.live
MusicAeterna и КАРО.Арт продолжают серию показов шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом.
поделиться

В субботу, 29 августа, digital-резиденция musicAeterna представит следующий фильм цикла – "Тени забытых предков" экспериментатора и философа, создателя уникального кинематографического языка и одного из самых значимых режиссеров ХХ века Сергея Параджанова. Фильм будет доступен для просмотра с 18:00 по московскому времени в течение суток.

Фильм представит оператор Юрий Клименко, среди работ которого "Познавая белый свет" (режиссер Кира Муратова), "Легенда о Сурамской крепости" (режиссер Сергей Параджанов, Додо Абашидзе), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (режиссер Сергей Соловьев).

"Тени забытых предков" – неоднократный лауреат премий и участник фестивалей, картина, выявившая неординарный режиссерский почерк Параджанова. Снятый в 1964 году на киностудии им. Довженко по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского, фильм мог стать очередным произведением соцреализма с национальным колоритом. Вместо этого в предгорьях Карпат родилась удивительно искренняя история, полная символизма, наполненная духом и поэзией природы.

В центре сюжета история гуцульских Ромео и Джульетты: Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова) из враждующих кланов Палийчуков и Гутенюков. Она погибает, и Иван почти сходит с ума, потеряв возлюбленную. Никто и ничто не может примирить его с жизнью, и через годы его мучает боль потери, и даже женитьба на красавице Палагне не приносит ему покоя, ведь где-то там его ждет его Маричка…

Культура гуцулов цветет в "Тенях" всплесками аутентики: диалектной речью без дубляжа, музыкой, натурными съемками – и дает почву для смелых авторских стилизаций. Параджанов впервые проявляет себя как режиссер-живописец, подбирающий броские, символически выверенные цвета и выстраивающий кадр словно самоценную картину.

Фильм будет размещен на digital-резиденции https://musicaeterna.org 29 августа в 18:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток.

24 августа 2020, 14:23
24 августа 2020

Жюри и народное голосование определят сильнейших участников фестиваля "Русское поле"

24 августа 2020

День исполнения желаний и "Ночь кино" пройдут в музее-театре "Булгаковский Дом"

24 августа 2020

"Тени забытых предков" Параджанова продолжит серию показов в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

24 августа 2020

Как совершить быстрый вывод Tether Omni (USDT) на карту Тинькофф

Советы от профессионалов

19 августа 2020

В Москве пройдет серия паблик-токов на тему "Кино и урбанистика"

18 августа 2020

МХАТ им. М. Горького готовит премьеру детского спектакля "Холодное Сердце"

18 августа 2020

МХАТ им. М. Горького открывает сезон новым жанром

17 августа 2020

Новый Fairy Активная пена, покоривший Европу, теперь можно купить и в России

17 августа 2020

Посуда как новая: капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum Plus Все в одном

14 августа 2020

Масштабная выставка работ Энди Уорхола пройдет в Москве

загрузить ещё

Политика

Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие
Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко
Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

Шоу-бизнес

"Плакал и кричал": любимый мужчина отреагировал на уход Анастасии Стоцкой
Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео
Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой
"Жалко его до слез": Кравец в ужасе от состояния Корчевникова

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Вскрылись нечистоплотные поступки набожной жены Ефремова

Чистосердечное признание женщины
Шоу-бизнес

Опять у гроба: новая потеря похоронившей единственного сына 75-летней Раисы Рязановой

Актрису держали под руки
Общество

Школьники могут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года

Предложен законопроект

Сериалы

Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала "Кармелита"

Теледива поделилась кадрами с торжества

Гороскоп

Как стать богаче: астрологические советы
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+