"Тени забытых предков" Параджанова продолжит серию показов в совместном проекте musicAeterna и КАРО.Арт

MusicAeterna и КАРО.Арт продолжают серию показов шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом.

В субботу, 29 августа, digital-резиденция musicAeterna представит следующий фильм цикла – "Тени забытых предков" экспериментатора и философа, создателя уникального кинематографического языка и одного из самых значимых режиссеров ХХ века Сергея Параджанова. Фильм будет доступен для просмотра с 18:00 по московскому времени в течение суток.



Фильм представит оператор Юрий Клименко, среди работ которого "Познавая белый свет" (режиссер Кира Муратова), "Легенда о Сурамской крепости" (режиссер Сергей Параджанов, Додо Абашидзе), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (режиссер Сергей Соловьев).

"Тени забытых предков" – неоднократный лауреат премий и участник фестивалей, картина, выявившая неординарный режиссерский почерк Параджанова. Снятый в 1964 году на киностудии им. Довженко по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского, фильм мог стать очередным произведением соцреализма с национальным колоритом. Вместо этого в предгорьях Карпат родилась удивительно искренняя история, полная символизма, наполненная духом и поэзией природы.

В центре сюжета история гуцульских Ромео и Джульетты: Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова) из враждующих кланов Палийчуков и Гутенюков. Она погибает, и Иван почти сходит с ума, потеряв возлюбленную. Никто и ничто не может примирить его с жизнью, и через годы его мучает боль потери, и даже женитьба на красавице Палагне не приносит ему покоя, ведь где-то там его ждет его Маричка…

Культура гуцулов цветет в "Тенях" всплесками аутентики: диалектной речью без дубляжа, музыкой, натурными съемками – и дает почву для смелых авторских стилизаций. Параджанов впервые проявляет себя как режиссер-живописец, подбирающий броские, символически выверенные цвета и выстраивающий кадр словно самоценную картину.

Фильм будет размещен на digital-резиденции https://musicaeterna.org 29 августа в 18:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток.