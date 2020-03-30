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Baba Yaga из будущего рассказала, как справиться с вирусом

Фото: Юлия Ханина
Кто скажет точно, сколько лет Бабе Яге? Пожалуй, точно никто не скажет. Однако можно с уверенностью утверждать, что бабушка – тот еще долгожитель: по крайней мере, добрым молодцам она помогала, когда об айфонах еще и слыхом не слыхивали.
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Ну а если BABA YAGA уже давным-давно была в полном расцвете сил, то вполне логично, что и через сто лет, в 2 120 году, она не особо-то и изменилась. А главное – она все такая же любительница поболтать. Хоть что-то  в этом мире не меняется. В интервью народная бабушка вспоминает, "как это было сто лет назад" (имеется в виду объявленная пандемия). И дает практичные советы на собственном примере: 

  • Во-первых, все дезинфицируем! Себя, ручки дверей, краны, сам флакон с антисептиком… Все, круг замкнулся. В общем, на всякий случай протирайте все вокруг.
  • Не паникуем и не бежим непонятно куда с полными авоськами гречки и туалетной бумаги. Набор, конечно, джентльменский, но бабушка заверяет – все будет хорошо. Она-то и не такое переживала.
  • Спокойно заходим в магазин и видим, что на самом деле все там есть, так что без туалетной бумаги никто не останется. BABA YAGA выбрала "Галамарт" и не прогадала: спокойно закупилась салфетками, мылом и той же многострадальной бумагой.
  • Да и куда вирусу против русской бабушки! Она с ним разобралась, что называется, "по-свойски". А впрочем – все в видео! Шуточном, конечно, но в каждой шутке, сами знаете…

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