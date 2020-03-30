Baba Yaga из будущего рассказала, как справиться с вирусом

Кто скажет точно, сколько лет Бабе Яге? Пожалуй, точно никто не скажет. Однако можно с уверенностью утверждать, что бабушка – тот еще долгожитель: по крайней мере, добрым молодцам она помогала, когда об айфонах еще и слыхом не слыхивали.



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