Масштабный ежегодный фестиваль ирландской культуры IRISH WEEK 2020 в Москве

Откроет Irish Week 2020 13-й ежегодный Ирландский кинофестиваль при поддержке проекта КАРО.Арт. На нем будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии". В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами. Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 Октябрь), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа"). Фильмом открытия станет необычный ромком "Пара нормальных" (Extra Ordinary). В киноцентре "Октябрь" 11 марта фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира").

14 марта в клубе Известия Hall состоится девятичасовой фолк-фестиваль "День и ночь святого Патрика". На фестивале прозвучит музыка самых ярких представителей кельтской культуры из Ирландии и Шотландии – пабный драйв Конора Мюррей и The Clover Rovers, а также корневая традиция от Frank McGuire Trio. Вместе с ними на сцену выйдут заслуженные фолк-рокеры Тинтал и Art Сeilidh, Оркестр Волынщиков Москвы, а также Folk Fiction и Brownie Bridge. На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Фестиваль дополнят средневековая ярмарка, ирландская фотозона и атмосферный видео-арт на большом экране. Ведущим празднования станет флагман кельтского движения в России Федор Воскресенский.

15 марта в Доме Журналиста пройдет специальная детская программа. В 15:00 в рамках песочного шоу "Мифы и легенды удивительной Ирландии" мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и актер дубляжа Егор Васильев ("Джокер", "Однажды…в Голливуде") познакомят маленьких гостей с легендами и сказаниями Изумрудного острова. Зрители увидят природу, старый маяк и лепреконов, таинственную рощу с привидениями и образы из ирландской мифологии. В 17:00 музыканты фолк-группы Blind Harper представят интерактивный детский концерт ирландской музыки, в заключение которого пригласят маленьких гостей на сцену.

15 марта в 19:00 на сцене Дома Журналиста выступят специальные гости Irish Week 2020 – Оркестр Волынщиков Москвы Moscow & District Pipe Band. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Гостей ждет каскад позитивных эмоций, коллективное безумие, самый яркий конферанс в истории инструментальной музыки и горячие аккорды ирландских мелодий. 17 марта на сцене театра ТРУ состоится показ драмы "Ирландец". Это спектакль по мотивам пьесы Мартина МакДонаха "Калека с Инишмаана" на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

21 марта на сцене Дома Журналистов состоится главное танцевальное мероприятие Недели Ирландии – St. Patrick’s DANCE PARADE, на котором зрителей ждет уникальное и известное своей энергетикой шоу – ирландские танцы. Зажигательный парад ирландских танцевальных коллективов Москвы под живую музыку группы Lost Temple Brothers станет прекрасным поводом отпраздновать скорый приход весны и надеть что-нибудь зеленое.

Мероприятия проходят при поддержке Посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда "Вереск", компании KERRY, ирландского клуба IRISH CLUB.

Иван Донцов, основатель Irish Week: "Неделя Ирландии появилась 9 лет назад как результат долгой дружбы ирландцев и русских, давно организующих культурные мероприятия в России. До сих пор даже мы не до конца понимаем, почему в Москве так любят Ирландию, и началась эта любовь не с пабов, как некоторые подозревают, а с культуры. Наши музыканты и танцоры берут призы на чемпионатах ирландской музыки и танцев, государственные театры ставят спектакли по МакДонаху, в МГУ изучают ирландский язык, дети обожают мультфильмы Томма Мура, и даже святой Патрик недавно официально признан РПЦ и занесен в православный календарь. Неделя Ирландии ежегодно объединяет на знаковых площадках Москвы русские и ирландские культурные силы, и в такой коллаборации рождаются новые проекты и идеи".

Джерард Майкл Маккарти, основатель Irish Week и Фестиваля ирландского кино в Москве: "Ирландская культура в России известна всем во многом благодаря кинематографу, и в этом без сомнений есть заслуга ежегодного ирландского кинофестиваля. В этом году он состоится уже в 13-й раз, и зрителей ждет необычно яркая и разнообразная программа – мы подняли планку очень высоко и не имеем права подвести наших преданных поклонников. Они возвращаются к нам, так как знают, что ежегодно их ждет незабываемое кинопутешествие в Ирландию. Каждый год мы неизменно повышаем качество контента и представляем российскому зрителю фильмы, заслужившие признание на родине в Ирландии и по всему миру. Фестиваль в этот раз пройдет в четырех городах России и впервые в Екатеринбурге и Новосибирске. Мы верим, что уральский и сибирский зритель будет рад встрече с нашим кинематографом и полюбит его так же сильно, как и мы".

Федор Воскресенский, соорганизатор фолк-фестиваля "День и ночь Св.Патрика": "В этом году фолк-фестиваль "День и ночь святого Патрика" собрал немыслимое число артистов – носителей корневой музыкальной традиции. Более половины имен, указанных на афише – гости из Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии".