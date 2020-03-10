Поворотный момент: стирай и мой при 30°С

Популярные потребительские бренды Ariel, Lenor и Fairy в сотрудничестве с розничной сетью "Магнит" и Всемирным фондом дикой природы (WWF) запускают марафон эко-привычек "Поворотный момент", приуроченный к акции Час Земли, которая в этом году состоится 28 марта. Сделайте шаг к осознанному отношению к окружающей среде – присоединяйтесь!

Каждый современный человек знает, какой вред наносит окружающей среде наша жизнедеятельность. При этом многие люди понимают необходимость перемен, но не знают с чего начать, чтобы помочь природе. В рамках акции Час Земли бренды Ariel, Lenor и Fairy вместе с WWF России и семьей магазинов "Магнит" запускают марафон эко-привычек #поворотныймомент. Цель марафона – рассказать о том, как простые повседневные привычки человека могут снизить экологический след и стать поворотным моментом в истории планеты. К акции присоединятся крупные российские инфлюенсеры и блогеры, в том числе: шоумен Евгений Бороденко и актриса Надежда Ангарская.

Если вы хотите помочь Земле прямо сейчас:

Поверните регулятор температуры при стирке на 30° – Большинство людей стирает на высоких температурах, а это приводит к перерасходу энергии, что является одним из факторов увеличения "парникового эффекта". При этом мало кто знает, что снижение температуры воды с 40°C до 30°C позволяет сократить использование энергии на 57%. Только за одну стирку! Если каждая семья в России будет стирать на 30°C вместо 40, то сэкономленной энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством на бытовые нужды жителей нескольких городов-миллионников.

Чтобы заботиться о природе и экономить природные ресурсы, не нужно жертвовать эффективностью: современные средства для стирки Ariel PODs и Lenor справляются с загрязнениями и уходом за одеждой в холодной воде так же эффективно, как и при высоких температурах. К тому же, стирка на низких температурах позволяет сохранить цвет и продлить срок службы вещей.

Поверните кран в положение ближе к спектру холодной воды при мытье посуды – снизив температуру воды с 50°C до 30°C вы сэкономите электроэнергию и уменьшите выбросы парниковых газов до 50% при мытье посуды! Справиться с жиром в прохладной воде поможет правильный выбор моющего средства. Например, Fairy расщепляет жир даже в холодной воде, легко смывается и не требует дополнительного ополаскивания. Благодаря своей формуле средство отмывает вдвое больше посуды, чем обычное. Все это позволяет экономить самый драгоценный ресурс на планете – воду. При этом, в результате экономичного расхода, меньше пластиковых бутылок идет на полигоны, поэтому, используя Fairy, вы помогаете спасти планету от 500 миллионов пластиковых бутылок ежегодно, способствуя сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, эквивалентному выхлопам 20 000 грузовиков.

Вести экологичный образ жизни проще, чем вы ожидали. Пользуясь капсулами Ariel PODs, Lenor и Fairy, вы:

тратите меньше воды и электроэнергии, необходимых для нагрева воды при стирке и мытье посуды;

сокращаете выбросы парниковых газов;

уменьшаете количество пластиковых отходов и реже меняете вещи из-за износа или потери цвета.

Таким образом, заботиться об окружающей среде можно без компромисса на качестве. А с 18 по 31 марта за покупку каждой упаковки этих средств в "Магните" 1 рубль перечисляется Всемирному фонду дикой природы (WWF) на проекты по сохранению сохранение первозданных лесов и предотвращению изменений климата.

В сам Час Земли – 28 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени, капсулы Ariel PODs, Lenor и Fairy Pure&Clean в магазинах "у дома" и супермаркетах "Магнит" будут продаваться по специальной цене. Двойная польза и помощь планете!

Правила участия в акции по ссылке.