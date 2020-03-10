Выживут только алкоголики: настоящий хоррор в центре Москвы

Единственным ретроспективным показом смотра станут культовые "Грэбберсы". Фильм получил широкую известность не только на родине, но и за рубежом, на его счету 4 премии и 11 номинаций на международных фестивалях, включая премию IFTA (Irish Film & Television Academy) за лучшую актерскую игру (Рут Бредли). "Грэбберсы" представляют собой яркий образец современного ирландского кинематографа. Ловко балансируя на стыке фантастики, хоррора и комедии, ему удается рассказать максимум о стране через всевозможные клише об Ирландии. Слоган фильма "Пей или умри!" очень ёмко транслирует сюжет, где на замену одному из полицейских на остров прибывает новенькая. Она знакомится с коллегами и местными жителями, которые всегда не против хорошенько заложить за воротник. И вскоре эта привычка спасёт им жизнь, ведь нацелившиеся слопать всё население острова инопланетные осьминоги на дух не переносят алкоголь.
The Guardian по праву назвал "Грэбберсов" “ярким и технически виртуозным комедийным хоррором в стиле "Зомби по имени Шон"”, а издание DIGITAL SPY убеждено, что “вдохновенная задумка, приятный актерский состав и смесь смеха и страха гарантируют фильму культовый статус”.
Наравне с "Грэбберсами" любителям кино покрепче придутся по вкусу и другие события кинофестиваля. Среди хитов программы подборка короткого метра "Ирландское темное", которую представит голливудский актер Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Трансформеры"), кровавый вестерн "Вечно молодой" с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком в главных ролях и показ нового фильма Малгожаты Шумовской "Приди ко мне". Его эксклюзивная премьера состоится за месяц до выхода в прокат именно в рамках фестиваля. Даже фильм открытия вскользь затрагивает тему ужасов – 11 марта в киноцентре "Октябрь" покажут сверхъестественную романтическую комедию про призраков "Пара Нормальных". Его представит исполнитель главной роли, ирландский актёр Барри Уорд ("Конец этого *** мира").
Показы фильмов кинофестиваля в рамках IRISH WEEK 2020 состоятся в Москве (Киноцентр "Октябрь"), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа").