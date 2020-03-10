Выживут только алкоголики: настоящий хоррор в центре Москвы

Сочетание пятницы, 13-ое и 13-го по счету фестиваля Ирландского кино не оставило сомнений в том, какой должна быть его тематика. Ядром программы 2020 года стали хорроры, и поклонников этого жанра с 11 по 22 марта ждет яркое разнообразие фильмов и событий в рамках фестиваля.

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