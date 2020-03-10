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Пресс-релизы

Паломничество в Иерусалим: орган и дудук

Фото: Пресс-служба
Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 15 марта в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла в рамках концерта "Паломничество в Иерусалим: орган и дудук" выступят титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, орган (Испания) и Василий Коростелёв, дудук, блул, саламури, тверской рожок, шви.
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Иерусалим – святой город для трех крупнейших религий мира, где расположены святыни иудаизма, христианства и ислама. Атмосфера одного из самых удивительных городов планеты оживет на концерте в музыке разных народов и стран при помощи органа и этнических духовых инструментов.

Иерусалим всегда притягивал верующих. Туда отправлялись с покаянием в поисках божьей милости и приходили с мечом, чтобы завладеть священными реликвиями. Власти и народы сменяли друг друга, на маленьком пятачке земли смешивались разные языки и культуры. Сегодня паломники всех трех конфессий стремятся в этот город, чтобы почувствовать его необычную атмосферу и своими глазами увидеть почитаемые веками святыни: иудеи – Стену Плача, христиане – Храм Гроба Господня, мусульмане – мечеть Аль-Акса.

Программа "Паломничество в Иерусалим" – больше, чем просто концерт. Это путешествие в пространстве и времени. В нем, как в самом Иерусалиме, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали испанский органист Даниэль Сальвадор и мультиинструменталист, певец Василий Коростелёв. Оба они с энтузиазмом изучают малоизвестные страницы музыкальной истории: Даниэль – старинную музыку, Василий – внеевропейские культуры. Даниэль умеет из отдельных музыкальных произведений складывать яркую картину эпохи и увлекательные исторические маршруты, Василий владеет множеством этнических духовых инструментов и приемами исполнения музыки разных стран востока. Их концерт – редкая возможность услышать мелодии средневековой Персии, Армении, Испании, Англии и Италии, музыку Византии, Турции, Израиля и Европы, а также экзотические для современного мира инструменты – дудук, блул, саламури, тверской рожок и шви.

Даниэль Сальвадор (Испания) – органист, дирижер и композитор. Титулярный органист Папской базилики Св. Михаила. Окончил Мадридскую Королевскую консерваторию (орган, музыковедение, композиция, оркестровое дирижирование и педагогика), лауреат Международного конкурса JM International. С юных лет служил церковным органистом, в том числе в Кафедральном Соборе родного г. Самора. Как органист и клавесинист выступает на лучших площадках страны (Мадридский кафедральный Собор, Королевский монастырь Эскориал, Испанская Королевская Академия Искусств, Национальная филармония), а также Парижа, Антверпена, Рима, Риги и др. С 2012 г. – органист Архиепископства г. Мадрида. Преподает класс органа, истории музыки и полифонии в колледже "Mater Salvatoris" (Мадрид). Ведет авторскую программу об истории музыки на радио.

Василий Коростелев ­– музыкант и актер. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных (хоровое дирижирование). Сотрудничает со многими известными музыкантами и коллективами: Т. Курентзисом и "MusicАeterna", Т. Гринденко  и "Opus post",  Р. Якобсом, ансамблями "Сирин", "Questa musica",  "Chronos",  МАСМ, Персимфанс и др., с театрами "Школа драматического искусства",  Электротеатр "Станиславский", Большой театр России, Театр Наций. Не ограничивая себя рамками одного направления, принимал участие в многочисленных международных театральных и музыкальных фестивалях, в мировых премьерах сочинений Д. Курляндского, Б. Филановского, М. Наймана, Ф. Эрсана, В. Мартынова, В. Николаева, П. Карманова, А. Сюмака и других. Выступает как певец (бас), владеет различными музыкальными инструментами.

В программе:

Григор Нарекаци (Армения, X в.). "Авик"

Мхитар Айриванеци (Армения, XIII в.). "Сирт им сасани"

Король Альфонс X Мудрый (Испания, XIV в.). Cantiga de Santa María Nº 100

Аноним (XIII в.). 2 мувашшаха

Аноним, Робертсбриджский кодекс (Англия, XIV в.). Estampie retrouve

Аноним, Лондонский кодекс (Италия, XIV в.). Ламенто ли Тристано, Ротта, Истампита

Абдюлькадир Мараги (Персия/Азербайджан, XIV-XV вв.): "Раст накиш бесте"

Аноним, Фаэнцский кодекс (Италия, XV в.). Kyrie [Cunctipotens genitor Deus] eléison

Лос Бильбиликос (Сефарад, XV в.).

Антонио де Кабесон (Испания, XVI век). Diferencias sobre el canto llano del cavallero

Димитрие Кантемир (Турция, XVII-XVIII в.). "Исфахан пешрев"

Исмаил Хаммамизаде Деде Эфенди (Турция, XVIII-XIX в.). "Хиджаз-бюселик Мурабба бесте".

Тропарь Пасхи (Византия). "Христос анэсти эк некрон"

Импровизация в традиционных турецких ритмах

Аноним (Израиль). "Мейерке майн зун"

Андрес Уйбо (Эстония, XXI в.). "The New Jerusalem"

10 марта 2020, 16:20

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