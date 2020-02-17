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Пресс-релизы

Егор Дружинин представит клоунское шоу для детей и взрослых

Фото: Пресс-служба
Волшебная сказка от взрослых детей для взрослых и детей под названием "Желтый и Черный" будет показана 22-24 февраля, а также 14-15 марта 2020 года в VegasCityHall.
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Это уже не первый проект Егора Дружинина в качестве постановщикаи продюсера детских шоу. Однако совершенно точно особенный, ведь его идея началась с мечты. Дружинин давно преклонялся перед великими артистами, работавшими в жанре клоунады, а сама возможность посмотреть на мир из-под козырька клоунского котелка и посмеяться над ним "примиряла" его с реальностью. Однажды примерив на себя красный нос и смешной костюм, он загорелся желанием попробовать себя в амплуа режиссера клоунского спектакля.

Для меня клоунада – это не жанр, а принцип существования в предлагаемых обстоятельствах. Клоунада – это вся жизнь в одной таблетке. За хорошим клоуном интересно наблюдать, потому что, наблюдая за ним, мы наблюдаем за собой. Современная клоунада по форме гораздо разнообразнее, чем раньше. Она проникает в те места, где раньше ей было не место, и пользуется теми вещами, которыми раньше не пользовалась. Она даже позволяет себе роскошь не быть смешной, отдавая предпочтение парадоксу, а не шутке.Но это не меняет основу ремесла.

По признанию Дружинина, сложно было не придумать историю, а не заиграться и выбрать из множества сюжетных ходов и реприз те, которые по-настоящему увлекут зрителя. При этом очень важно было не просто сделать красочное и яркое шоу, а рассказать настоящую искреннюю сказку. Сказку о том, что иногда друзья ссорятся и не хотят слышать друг друга, но если при этом они готовы меняться к лучшему и поддерживать друг друга в трудную минуту, то им под силу справиться с любыми трудностями.

"Желтый и Черный" отличается от других детских спектаклей тем, что он на самом деле не детский. Секрет очень прост. То, что смешно и интересно взрослым, смешно и интересно детям.

Действие спектакля разворачивается на скрытом от людей острове: два клоуна– Желтый, отвечающий за день, и Черный, повелитель ночи, – случайно нарушают ход времени. Чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба, им приходится забыть былые обиды и, подключив смекалку, решать проблему, которую они сами же и создали. Следить за приключениями героев интересно будет всем: и детям, потому что в их жизни часто все идет не по плану, и взрослым, вынужденным ежедневно выкручиваться из самых неожиданных ситуаций.

Роль Желтого исполнит Михаил Кукота, а Черного – Игорь Чехов. Парни уже давно успешно работают в жанре "клоунады", поэтому их выбор на роль главных героев был очевиден. Как, впрочем, и распределение по ролям. "Кукота добрый. Он никогда не позволит себе хамства, наглости, агрессии, а Солнце-символ добра, – отмечает Дружинин. – Чехов тоже добряк, но ворчун, а главное –единственный известный мне клоун, который, кажется, не выходит из качалки. Его брутальность – это ровно то качество, которое необходимо Черному".

"Мы любим этот жанр еще со времен игры в театре "Лицедеи". Куда бы нас ни заносила творческая жизнь – в театр, в кино или в юмористические проекты на разных каналах, мы всегда помнили, что клоун – то главное почетное звание, которое нужно нести с высоко поднятой головой", – говорит Егор Дружинин.

Появится в шоу и Михаил Башкатов, известный зрителям по проектам "Даешь молодежь" и "Кухня". В этот раз он превратится в Комара – флегматичное и вечно голодное животное, из-за которого и начнутся все проблемы Желтого и Черного.

"Я получаю невероятное удовольствие от репетиций. Каждый раз как будто в море позитивных волн окунаюсь! С нетерпением жду премьеры и уверен, что люди в зале будут испытывать такие же эмоции и захотят возвращаться к нам снова и снова", – комментирует Михаил Башкатовю

Отдельно стоит сказать и про тех, кто не выступит на сцене VegasCityHall, но без кого шоу бы не получилось таким, каким его увидят зрители. В числе создателей – Вячеслав Дусмухаметов, продюсер и идейный вдохновитель большинства проектов телеканала ТНТ, и Степан Пестряков, концертный промоутер ComedyClubProduction и "рулевой" региональных филиалов ComedyClub.

"Мы, взрослые, вечно любим давать советы детям, хотя нам самим есть чему у них поучиться. Например, умению радоваться простым мелочам и замечать прекрасное в обыденном. Именно поэтому мы придумали "ЖиЧ" – веселое и по-хорошему наивное клоунское шоу, которого еще не видел зритель", – уверяет Вячеслав Дусмухаметов.

Этот спектакль будет интересен всем: детям и взрослым, мальчишкам и девчонкам, а главное – в любой точке планеты. Самое сложное – реализация идеи – уже выполнено, так что осталось дело за малым – показать его всему миру! 

За визуальную составляющую спектакля отвечает Дмитрий Мучник. Для перечисления всех его достижений потребуется отдельная статья, поэтому тезисно: дизайн культового "MTV Россия", более 100 рекламных роликов и 80 музыкальных клипов, сценография и оформлений мероприятий (например, жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018), проекты для топовых компаний ("Infiniti + СirqueduSoleil", Dolce&Gabbana, SONY PicturesEntertainment и т.д.)

"Лучше всего о работе художника-постановщика говорят не его слова, а созданная им реальность. Надеюсь, зрители оценят нашу идею и почувствуют себя не просто гостями в зале, а настоящими жителями острова и полноправными участниками событий и приключений героев", – говоритДмитрий Мучник. 

Главная по дизайну костюмов в "Желтом и Черном" – Яся Рафикова, ранее уже работавшая с Дружининым над пластическим спектаклем "Яма", балетом "Элен и Эльза" и мюзиклом "Летучий корабль", а также со многими московскими театрами, в числе которых "Эрмитаж", "Сатирикон", "Практика" и "Табакерка".

"Декорации и костюмы – это образ спектакля, его настроение. Спустя годы можно забыть какие-то шутки или детали, но вспомнить общую картинку. Она должна быть яркой, запоминающейся, уникальной. Я знаю, что работа Димы Мучника и Яси Рафиковой даст именно такой результат. Надеюсь, те образы, которые мы нашли для Желтого, Черного, Комара, Зайца и Кукушки, сольются с ними настолько, что зритель навсегда запомнит и полюбит их именно такими", – добавляет Егор Дружинин. 

Созданием видеоконтента для спектакля занималась компания RAKETAMEDIA, в чьем портфолио – церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи и Большого театра в Москве, "Евровидение-2009", выставка "ЭКСПО-2017" в Астане, праздник "Алые паруса-2019" в Санкт-Петербурге.

"Правильная картинка должна усиливать впечатление зрителей, быть частью целого. То, что мы сделали для "Желтого и Черного, получилось ярко, красочно и немного сумасшедше. Так, как и полагается клоунскому шоу, – отметили в компании.

Хореограф шоу – Дмитрий Масленников, знакомый зрителям по проекту "Танцы" и работе на мюзиклами "Джумео", "Летучий корабль" и Чайка", а композитор – Алексей Сарычев, уже участвовавший в спектаклях Дружинина "Всюду жизнь", "Я — Эдмон Дантес", "Любовь и шпионаж".

17 февраля 2020, 16:59

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