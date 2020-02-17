Выставка кошек "Кэтсбург" отметит юбилей новым рекордом

Мечтали попасть на выставку кошек? Готовились и изучали породы усатых любимцев? Хотите провести выходные с пользой и зарядиться положительными эмоциями от общения с котиками на весь следующий год? Тогда для вас есть прекрасная новость: долгожданная встреча со сказочным городом кошек – выставкой "Кэтсбург-2020" – состоится совсем скоро.

Два дня, 7 и 8 марта 2020 года, подарят вам радость и море впечатлений: город кошек празднует свое 10-летие, а это значит, что его жители готовы удивить всех, кто придет к ним в гости!

Одна из крупнейших выставок кошек, "Кэтсбург", растет и развивается. В этот раз вы сможете увидеть более 1000 кошек 50 пород, включая самые необычные и экзотические. А наиболее интересные и уникальные породы будут представлены отдельными стендами на специальной аллее, где каждый посетитель сможет пообщаться с заводчиками, узнать все о питомцах, а потом отправиться в путешествие по городу кошек и увидеть потрясающее разнообразие пород и окрасов, а также стать свидетелем того, как судьи выбирают лучших.

Традиционно на выставке будут присутствовать представители лучших питомников России и зарубежья. Ведущие специалисты с мировым именем, судьи сразу пяти фелинологических систем (FIFE, TICA, CFA, WCF, ASC) по достоинству оценят всех претендентов на титул главного победителя выставки – "Почетного гражданина города Кэтсбург" – хранителя золотого, украшенного бриллиантами ключа от города.

Грядущая выставка имеет все шансы попасть в Книгу рекордов России. Участникам и гостям "Кэтсбург-2020" представится уникальная возможность установить рекорд в номинации "Наибольшее количество кошек, находящихся одновременно в одной локации в России" с фиксацией количества. Ничего подобного столица еще не видела!

Город "Кэтсбург" также посетит звездный гость – кот Виктор. Страх и ужас авиакомпаний, гроза мисок с кормом, герой мемов и один из самых известных котов Рунета приедет на выставку, чтобы попозировать для фотографий и, возможно – чтобы получить еще одно подтверждение собственной исключительности. Кот Виктор нечасто выходит в большой свет (потому что "у него лапки"), но ради выставки "Кэтсбург-2020" он и его хозяин готовы сделать исключение. Познакомиться с ними можно будет 7 марта.

Сделать праздник еще более ярким и красочным поможет великолепная шоу-программа для взрослых и детей любого возраста. А самых маленьких посетителей выставки будут ждать увлекательные развлечения на детской площадке с веселыми аниматорами.

Многочисленные спонсоры и участники выставки готовят приятные сюрпризы: конкурсы, лотереи, подарки, квесты… Ну и, конечно же, на выставке будет организована ярмарка-продажа товаров, так необходимых любой кошке. Качественные корма и наполнители, удобные и необычные аксессуары, забавные и увлекательные игрушки, косметика, инструменты для груминга и многое другое – все это можно будет приобрести по отличным и приятным ценам.

Из года в год "Кэтсбург" становится маяком надежды для многих бездомных кошек. Благотворительный проект по пристройству животных из приюта поможет соединить воедино добрые сердца людей и ищущих свой дом пушистых красавцев, которые точно станут символом тепла, уюта и гармонии каждой неравнодушной семьи.

В этом году гостями и участниками выставки станут дети с инвалидностью – воспитанники ГБУ г. Москвы "Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая". Проект реализуется под эгидой Общественной палаты Российской Федерации и Совета по развитию институтов гражданского общества при Председателе Совета Федерации.