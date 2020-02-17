XI фестиваль "Из Венеции в Москву" пройдет в Москве в марте

Фильмом открытия фестиваля, организованного Итальянским Институтом культуры в Москве, станет роуд-муви Габриэле Сальватореса "Вся моя безумная любовь" (Tutto il mio folle amore). Также в программе документальный фильм Франко Мареско "Мафия уже не та, что прежде" (La mafia non è più quella di una volta) и полнометражные игровые картины "Жить" (Vivere) Франчески Аркибуджи, "Соле" (Sole) Карло Сирони и "Мэр района Санита" (Il sindaco del Rione Sanità) Марио Мартоне.
7 марта на фестивале будет показан документальный фильм "Бесконечный Феллини" (Fellini fine mai, 2019) Еудженио Капуччо, который в качестве ассистента режиссера работал с Федерико Феллини над его картиной "Джинджер и Фред". Перед показом состоится лекция киноведа Всеволода Коршунова, приуроченная к 100-летию со дня рождения Феллини. В тот же день можно будет посмотреть одну из ранних работ великого режиссера, трагикомедию "Белый шейх" (Lo sceicco bianco, 1952).
Полное расписание фестиваля "Из Венеции в Москву" можно посмотреть на сайте. Все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.