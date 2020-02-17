Infiniti представляет новый кроссовер QX55

Новый QX55 продолжает славную традицию кроссоверов с купеобразным силуэтом. Ее начало еще в 2003 году положил легендарный спорт-SUV Infiniti FX, впечатляющая внешность которого и по сей день вдохновляет дизайнеров бренда.
Более подробная информация о новом Infiniti QX55 будет доступна непосредственно накануне запуска модели в 2020 году.
Бренд Infiniti был создан в США в 1989 году со штаб-квартирой в Гонконге. На сегодняшний день Infiniti имеет представительства на 50 рынках по всему миру. На российском рынке бренд представлен с 2006 года, и в 2016 году отметил свое десятилетие в России. Весь модельный ряд Infiniti производится на заводах в Японии, США, Мексике, Великобритании.