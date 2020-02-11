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Раковые заболевания: профилактика и химиотерапия

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Не занимайтесь самолечением. Приведенные ниже рекомендации – это не медицинское руководство. Узнать о выявлении, профилактике и лечении онкологических болезней вы можете только у дипломированного врача. 
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Составить схему лечения и подобрать препараты для химио– и других видов терапии может только врач. Чтобы повысить шансы на полное выздоровление, следуйте его инструкциям. 

Химиотерапия: один из эффективных подходов

Каждый год в медицине появляются новые методики лечения онкологических заболеваний, растет число полностью излечившихся пациентов.

Лечение в каждом конкретном случае выбирает врач на основе диагностики и анализов. В зависимости от типа недуга, стадии, состояния и ограничений пациента с раком борются тремя основными подходами: хирургически, с помощью лучевой или химиотерапии. Обычно это комплексное мероприятие, но все зависит от рекомендаций врача.

Химиотерапия при раке – эффективный подход, благодаря которому удается уменьшить опухоль для дальнейшей борьбы с ней, заставить ее "замереть" или даже полностью "убить", избавить организм от раковых клеток, оставшихся после операции, бороться с метастазами или повышать эффективность других методов лечения. Есть виды рака, которые лечатся только "химией", иногда назначают комбинированные курсы.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев

Выделяют три вида химической терапии: адъювантная, неоадъювантная и лечебная. Каждый вид назначается в конкретных случаях по усмотрению врача и преследует определенные цели – предотвращает рецидив или уменьшает неоперабельные опухоли, поддерживает организм пациента, повышает эффективность послеоперационного лечения и многое другое.

Пройти химиотерапию, а также узнать, как получить химитерапию по ОМС вы можете в специализированных ведомственных и частных клиниках, в том числе в Отделении Онкологии XXI века Клиники Лядова.

Посещайте терапевта и онколога

Врачи рекомендуют периодически проходить комплексные обследования, диспансеризацию, а если появляются тревожные симптомы – сразу записываться к терапевту или онкологу, пусть даже в платную клинику. Узнайте у врача о специальных скринингах и вакцинации против рака!

Снизить шанс заболеть раком можно, отказавшись от вредных привычек, сидячего образа жизни, нездоровой пищи, стрессов, канцерогенных факторов. Еще – узнайте об онкологических заболеваниях в семье – гены тоже играют роль.

11 февраля 2020, 10:47

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