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Пресс-релизы

Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"

Фото: Пресс-служба
В Москве в рамках III Международного музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос" состоялся уникальный молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур". Организатором проекта выступило Федеральное агентство по делам национальностей. 
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Главной целью лагеря стало объединение детей из разных стран, общение и обмен творческим опытом. Юные участники конкурса, прибывшие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля и Германии вместе занимались с педагогами, были на мастер-классах с телевизионными сотрудниками и посещали лучшие музеи и театры Москвы.

"Наше глубокое убеждение, что язык творчества и музыки универсален, а в среде увлеченных и одаренных ребят нет места межнациональным конфликтам. И в этом дети могут послужить примером для многих взрослых. Когда человек в раннем или в подростковом возрасте приобретает бесценный опыт взаимодействия с представителями разных народов, когда это общение и культурные коммуникации происходят на почве творчества и музыки, то он вырастает, имея правильные ценностные ориентиры, расширяет свой собственный горизонт для реализации, становится полноправным гражданином своей страны с иммунитетом к межнациональным конфликтам. Для нас это имеет первостепенное значение. И именно в этом особая миссия музыкального конкурса "Во весь голос", – заявил Игорь Баринов, Руководитель ФАДН России

В рамках лагеря "Диалог культур" юные конкурсанты проекта "Во весь голос" прошли интенсивную образовательную программу. Они научились вести телевизионные передачи, побывали на уроках хореографии и вокального искусства, узнали об истории русской поэзии и принципах подбора стихотворных произведений, создавали видео– и фото-визитки для конкурса, репетировали постановочные номера, занимались сценической речью и постигали азы командной работы. Особое внимание организаторы уделили общению юных участников с детским психологом Анжеликой Ливчиной. На всех занятиях конкурсанты общались друг с другом и преподавателями на русском языке.

В процессе обучения дети встречались с такими спикерами и звездами шоу-бизнеса, как генеральный продюсер конкурса "Во весь голос" Лина Арифулина, постановщик балета Аллы Духовой "Тодес" Дарья Крамер, клипмейкер Константин Черепков, композитор и певец Марк Тишман, певица Зара, Валерий Сюткин, композитор Максим Дунаевский, солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, Олег Газманов и другими.

Организаторы также подготовили развлекательную программу для детей. После интенсивных занятий и образовательных активностей, конкурсанты ездили на обзорную экскурсию по Москве. Юные артисты побывали в Музее музыки, где им показывали инструменты разных народов мира и рассказали об их происхождении, а также провели увлекательную интерактивную экскурсию "Повелители звука". Кроме того, для конкурсантов был подготовлен особенный сюрприз – поход на знаменитый балет Чайковского "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце.

"Мы хотели сказать огромное спасибо за все организаторам проекта! Мы рады, что нам удалось познакомиться с другими командами, для нас была большая честь выступать на этом проекте. Спасибо, что нас позвали. Этот опыт мы не забудем никогда!" – поделились своими впечатлениями участники группы Ashdod Flowers из команды Израиля.

"Дорогие друзья! Это были незабываемыми дни, которые мы провели вместе с семьей "Во весь голос". Международный музыкальный телевизионный проект, в котором наша страна впервые в этом году принимала участие, дал принес нам колоссальный опыт и неимоверное удовольствие! Знакомства с таким количеством подростков из других стран, общение со звёздами российской эстрады, мастер-классы с лучшими преподавателями и конечно постоянное общение и обмен опытом с наставниками проекта! Хотим выразить огромную благодарность всем организаторам и участникам во главе с нашей дорогой Линой Арифулиной! С огромной любовью и благодарностью – ваша команда из Германии. До встречи в следующем году!" – написала команда из Германии.

"Конкурс "Во весь голос" и лагерь "Диалог культур" стали логичным дополнением друг друга. Благодаря этой инициативе и помощи ФАДН мы смогли сплотить детей и показать им примеры командного труда. Им стало понятно, что даже представители разных национальностей, культур и носители разных языков, могут общаться, дружить и создавать что-то вместе. Дети на собственном опыте увидели, что у творчества нет границ. Такое развитие для нашего проекта, который уже три года традиционно собирает талантливых участников со всего мира, доказательство того, что мы растем и продолжаем покорять новые сердца. Ведь в этом году в конкурсе впервые приняли участие команды из трех новых стран: Израиля, Узбекистана и Германии", – сказала генеральный продюсер конкурса Лина Арифулина.

26 сентября 2019, 14:24

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