Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"

В Москве в рамках III Международного музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос" состоялся уникальный молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур". Организатором проекта выступило Федеральное агентство по делам национальностей.

Главной целью лагеря стало объединение детей из разных стран, общение и обмен творческим опытом. Юные участники конкурса, прибывшие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля и Германии вместе занимались с педагогами, были на мастер-классах с телевизионными сотрудниками и посещали лучшие музеи и театры Москвы.

"Наше глубокое убеждение, что язык творчества и музыки универсален, а в среде увлеченных и одаренных ребят нет места межнациональным конфликтам. И в этом дети могут послужить примером для многих взрослых. Когда человек в раннем или в подростковом возрасте приобретает бесценный опыт взаимодействия с представителями разных народов, когда это общение и культурные коммуникации происходят на почве творчества и музыки, то он вырастает, имея правильные ценностные ориентиры, расширяет свой собственный горизонт для реализации, становится полноправным гражданином своей страны с иммунитетом к межнациональным конфликтам. Для нас это имеет первостепенное значение. И именно в этом особая миссия музыкального конкурса "Во весь голос", – заявил Игорь Баринов, Руководитель ФАДН России

В рамках лагеря "Диалог культур" юные конкурсанты проекта "Во весь голос" прошли интенсивную образовательную программу. Они научились вести телевизионные передачи, побывали на уроках хореографии и вокального искусства, узнали об истории русской поэзии и принципах подбора стихотворных произведений, создавали видео– и фото-визитки для конкурса, репетировали постановочные номера, занимались сценической речью и постигали азы командной работы. Особое внимание организаторы уделили общению юных участников с детским психологом Анжеликой Ливчиной. На всех занятиях конкурсанты общались друг с другом и преподавателями на русском языке.

В процессе обучения дети встречались с такими спикерами и звездами шоу-бизнеса, как генеральный продюсер конкурса "Во весь голос" Лина Арифулина, постановщик балета Аллы Духовой "Тодес" Дарья Крамер, клипмейкер Константин Черепков, композитор и певец Марк Тишман, певица Зара, Валерий Сюткин, композитор Максим Дунаевский, солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко, Олег Газманов и другими.

Организаторы также подготовили развлекательную программу для детей. После интенсивных занятий и образовательных активностей, конкурсанты ездили на обзорную экскурсию по Москве. Юные артисты побывали в Музее музыки, где им показывали инструменты разных народов мира и рассказали об их происхождении, а также провели увлекательную интерактивную экскурсию "Повелители звука". Кроме того, для конкурсантов был подготовлен особенный сюрприз – поход на знаменитый балет Чайковского "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце.

"Мы хотели сказать огромное спасибо за все организаторам проекта! Мы рады, что нам удалось познакомиться с другими командами, для нас была большая честь выступать на этом проекте. Спасибо, что нас позвали. Этот опыт мы не забудем никогда!" – поделились своими впечатлениями участники группы Ashdod Flowers из команды Израиля.

"Дорогие друзья! Это были незабываемыми дни, которые мы провели вместе с семьей "Во весь голос". Международный музыкальный телевизионный проект, в котором наша страна впервые в этом году принимала участие, дал принес нам колоссальный опыт и неимоверное удовольствие! Знакомства с таким количеством подростков из других стран, общение со звёздами российской эстрады, мастер-классы с лучшими преподавателями и конечно постоянное общение и обмен опытом с наставниками проекта! Хотим выразить огромную благодарность всем организаторам и участникам во главе с нашей дорогой Линой Арифулиной! С огромной любовью и благодарностью – ваша команда из Германии. До встречи в следующем году!" – написала команда из Германии.

"Конкурс "Во весь голос" и лагерь "Диалог культур" стали логичным дополнением друг друга. Благодаря этой инициативе и помощи ФАДН мы смогли сплотить детей и показать им примеры командного труда. Им стало понятно, что даже представители разных национальностей, культур и носители разных языков, могут общаться, дружить и создавать что-то вместе. Дети на собственном опыте увидели, что у творчества нет границ. Такое развитие для нашего проекта, который уже три года традиционно собирает талантливых участников со всего мира, доказательство того, что мы растем и продолжаем покорять новые сердца. Ведь в этом году в конкурсе впервые приняли участие команды из трех новых стран: Израиля, Узбекистана и Германии", – сказала генеральный продюсер конкурса Лина Арифулина.