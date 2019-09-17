В Москве пройдет VI международный турнир по бальным танцам

В 2019 году уже в шестой раз лучшие из лучших поборются за место на пьедестале турнира "Осенняя Москва". Определять победителей будут высококвалифицированные судьи из России и мира - легенды танцевального спорта. Китай, Великобритания, Украина, США, Италия и представители других стран выйдут на паркет универсального спортивного зала "Игровой", ЦСКА-Арена. Торжественное открытие турнира по традиции начнется с парада пар, а вечерняя шоу-программа топовых танцоров обещает поразить зрителей.
Ежегодно танец и живая музыка воссоединяются – на протяжении всего конкурса звучит живое исполнение лучших танцевальных оркестров мира. Турнир "Осенняя Москва" славится приглашением легендарных оркестров и в этом году музыкальное наслаждение обеспечат потрясающие "Ross Mitchell Orchestra". Во второй день турнира гости увидят невероятные шоу-номера чемпионов Блекпульского Танцевального Фестиваля по Exhibition - первые российские танцоры, добившиеся такого результата – Денис Тагинцев и Екатерина Крысанова. А также шоу-программу от многократных Чемпионов Мира по Латиноамериканскому шоу – Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой.
Как всегда, в рамках "Осенней Москвы" пройдет Турнир Мировой Супер Серии Всемирного Танцевального Совета (WDC) среди профессионалов и танцоров Про-Ам, и Кубок мира Любительской Лиги ( WDC Amateur League) среди любителей. Лучшие пары мира будут танцевать в Москве!
В составе судейской коллегии все эти годы можно было увидеть самых известных мировых специалистов: Marcus Hilton MBE (кавалер ордена Британской Империи), Barbara McColl (Великобритания), Loraine Barry (Великобритания), Caterina Arzenton (Италия), Bryan Watson (Германия), Sirpa Suutari (Финляндия) и многих других известных судей со всего мира и из России.
“Я желаю участникам легкого паркета, а зрителям незабываемого вечера. Прекрасные декорации, завораживающий свет, лучшие судьи, высококвалифицированные специалисты, ведущие тренера, пленящая музыка, и, конечно, эмоции, страсть, красота и грация – все это "Осенняя Москва 2019"! Наша главная задача – создать неповторимую атмосферу и для танцоров, и для зрителей, чтобы эти несколько дней стали настоящим танцевальным праздником, который вспоминаешь и ждешь целый год!” – приглашает организатор события, первый в истории российский Чемпион Мира по танцам Сергей Рюпин.