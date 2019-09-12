Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву

Исполнительница хита "Хочу твою фамилию" Катя Ростовцева может смело добавлять в свое портфолио еще один хит "Брутальный мужчина", который уже штурмует эфиры крупнейших радиостанций страны. На "Русском радио", "Радио Дача", "Милицейской волне" и других радиостанциях песня находится в жесткой ротации. И очень нравится слушателям!



Воодушевившись популярностью песни, команда Кати Ростовцевой решила снять клип под началом известного московского режиссера Сергея Грея. 11 сентября состоялась премьера долгожданного ролика, который всего за пару дней набрал больше миллиона просмотров на "Ютуб".



По сюжету клипа перед главной героиней по очереди появляются восемь разных мужчин, а она пытается выбрать самого брутального из них. Катя предстает в необычных образах, созданных стилистом Алиной Герман. С ее помощью скромная девушка, предпочитающая спортивный стиль, превратилась в дерзкую сексуальную красотку. Образы удачно дополняют нестандартные для Кати головные уборы – шляпа и белый цилиндр.

"Этот клип стал своего рода экспериментом, новым этапом в нашей творческой жизни. Мы впервые работали с огромной командой профессионалов, которая точно знает, что делать на каждом этапе съемки. Мне кажется, что клип получился ярким и красивым и поддержит популярность песни "Брутальный мужчина", – поделился впечатлениями продюсер Кати Ольга Морозова.

Сама Катя Ростовцева отметила: "Это было невероятно круто. Столько красивых мужчин вокруг меня, столько профессионалов, рядом с которыми работать было очень легко! Единственный момент – на площадке было очень жарко. Страсти кипели настолько, что температура в помещении в определенный момент стала зашкаливающей, одному из танцоров даже стало плохо, и пришлось приостановить съемочный процесс. Но это мелочи. Запомнилось совсем другое – яркий опыт, крутые люди, адреналин и красивые мужчины".

Музыкальные критики утверждают, что Ростовцева вполне может составить конкуренцию кому-то из старой гвардии – Пугачевой, Ротару или Аллегровой. Энергии, задора, креатива у нее точно хватит!