От гнева до восторга: в Москве открылся Музей Эмоций

"Это потрясающе! За быстрый промежуток времени я испытал весь спектр эмоций: от гнева до восторга. А в последней комнате "вдохновение" оставил пожелания для будущих посетителей. После прохождения лабиринта меняется отношение ко многих вещам. Всем советую!" – отозвался актер сериал "Универ. Новая Общага", Григорий Кокоткин.
Главная идея музея раскрывается не в арт-объектах, а в самих эмоциях гостей. Музей представляет собой лабиринт из семи залов. Начав с первой комнаты, нужно пройти все до конца. Каждая зона – это определенная эмоция: гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх, вдохновение. Во время прохождения, опытные экскурсоводы рассказывают, откуда именно берутся эмоции и как ими управлять.
"Изобразительное искусство призвано вызывать у человека разнообразный спектр эмоций. Можно ли живые эмоциональные реакции поместить в музей? Конечно. И в этом случае экспонатами на время можете стать вы сами. Посещение такого музея неизбежно дает импульс к развитию нашего эмоционального интеллекта, а значит к формированию более точного и самостоятельного представления о мире. Эмоциональная широта – необходимое свойство человека будущего для выживания в мире, который уже почти целиком контролирует искусственный интеллект" – отметил заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.
По словам автора, Музей призван поднимать не только настроение, но и эмоциональную грамотность.
"Счастье любого человека зависит от уровня его эмоционального интеллекта. Проживая в каждой комнате новую эмоцию, наши гости начинают понимать, откуда она берется, и как ей управлять. Поэтому музей носит не только развлекательную, но и образовательную часть. Наша главная цель – сделать людей счастливыми!", – говорит Алексей Сергиенко.
Закрытую презентацию посетили: Игорь Рыбаков (предприниматель), Полина Гренц (актриса сериала "Физрук"), Сергей Болдырев (певец, группа Cloud Maze), Богдан Арт (певец), Анастасия Неонова (певица), Николетта Шонус (певица) и другие.
Музей Эмоций не единственный проект Алексея Сергиенко. Картины художника представлены в Кремле, Совете Федерации, Русском музее, на выставках в Италии, Франции и США. Одна из самых узнаваемых работ – серия картин "Президент. Добрейшей души человек" и сборная России по футболу на фоне ромашек. В недавнем времени по Москве стали курсировать "Автобусы Счастья".