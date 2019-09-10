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От гнева до восторга: в Москве открылся Музей Эмоций

Фото: пресс-служба
Питерский художник Алексей Сергиенко решил сделать подарок Москве на день рождения. "Русский Энди Уорхол" построил Музей Эмоций в центре города. За день до открытия художник провел эксклюзивную экскурсию для звездных гостей, а после они поделились своими впечатлениями.
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"Это потрясающе! За быстрый промежуток времени я испытал весь спектр эмоций: от гнева до восторга. А в последней комнате "вдохновение" оставил пожелания для будущих посетителей. После прохождения лабиринта меняется отношение ко многих вещам. Всем советую!" – отозвался актер сериал "Универ. Новая Общага", Григорий Кокоткин.

Фото: пресс-служба

Главная идея музея раскрывается не в арт-объектах, а в самих эмоциях гостей. Музей представляет собой лабиринт из семи залов. Начав с первой комнаты, нужно пройти все до конца. Каждая зона – это определенная эмоция: гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх, вдохновение. Во время прохождения, опытные экскурсоводы рассказывают, откуда именно берутся эмоции и как ими управлять.

Фото: пресс-служба

"Изобразительное искусство призвано вызывать у человека разнообразный спектр эмоций. Можно ли живые эмоциональные реакции поместить в музей? Конечно. И в этом случае экспонатами на время можете стать вы сами. Посещение такого музея неизбежно дает импульс к развитию нашего эмоционального интеллекта, а значит к формированию более точного и самостоятельного представления о мире. Эмоциональная широта – необходимое свойство человека будущего для выживания в мире, который уже почти целиком контролирует искусственный интеллект" – отметил заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

По словам автора, Музей призван поднимать не только настроение, но и эмоциональную грамотность.

Фото: пресс-служба

"Счастье любого человека зависит от уровня его эмоционального интеллекта. Проживая в каждой комнате новую эмоцию, наши гости начинают понимать, откуда она берется, и как ей управлять. Поэтому музей носит не только развлекательную, но и образовательную часть. Наша главная цель – сделать людей счастливыми!", – говорит Алексей Сергиенко.

Закрытую презентацию посетили: Игорь Рыбаков (предприниматель), Полина Гренц (актриса сериала "Физрук"), Сергей Болдырев (певец, группа Cloud Maze), Богдан Арт (певец), Анастасия Неонова (певица), Николетта Шонус (певица) и другие.

Фото: пресс-служба

Музей Эмоций не единственный проект Алексея Сергиенко. Картины художника представлены в Кремле, Совете Федерации, Русском музее, на выставках в Италии, Франции и США. Одна из самых узнаваемых работ – серия картин "Президент. Добрейшей души человек" и сборная России по футболу на фоне ромашек. В недавнем времени по Москве стали курсировать "Автобусы Счастья".

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