Легендарная Изабель Юппер представит в России новый моноспектакль

Изабель Юппер, признанная звезда мирового кинематографа, представит в России моноспектакль "Любовник" по повести другой великой француженки – Маргерит Дюрас. Российская премьера состоится 8-9 сентября в Москве (Дом музыки) и 10 сентября в Петербурге, в театре "Балтийский дом".

Известная своей интеллектуальной иронией, томной чувственностью и внутренней раскрепощенностью, Юппер сегодня – одна из самых востребованных актрис европейского кинематографа. Дважды лауреат Каннского кинофестиваля, трижды – Венецианского, Юппер предпочитает работать с режиссерами "авторского кино". Муза Пола Верховена, Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и многих других режиссеров, Юппер привлекает своей смелостью, сексуальностью и шармом загадочной отстраненности.

"Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд. Никакая другая актриса не может сочетать такое в своей игре", – говорит про нее Михаэль Ханеке.

Моноспектакль "Любовник" – возможность оценить мастерство великой актрисы, которая особенно убедительна в театре. Как говорит сама Юппер, "Кино для меня — это как легкая прогулка во время отпуска, а театр – как альпинизм. Ты никогда не знаешь, сорвешься ты на следующем шагу или доберешься до вершины". Актриса представит самое известное произведение Маргерит Дюрас, величайшей писательницы и сценаристки своего времени. Автобиографическая повесть "Любовник" (L'Amant) была написана в 1984 году и сразу была признана вершиной творчества Дюрас. Именно по этой повести, удостоенной престижной Гонкуровской премии, был снят знаменитый фильм Жана-Жака Анно.

Спектакль идет на французском языке с субтитрами на русском языке.