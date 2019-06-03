Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
Теперь всем участникам конкурса предстоит направить подготовленные живописные эскизы мозаичных панно до 23:59 (по МСК) 17 июня.
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
Призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. По итогам конкурса участникам будут присуждены три денежные премии в размере: за первое место – 1 миллион 500 тысяч рублей, за второе – 1 миллион рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.
Программа Открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине города Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса или по ссылке.
Принять участие в конкурсе мог любой желающий, направив свою заявку на почтовый адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 69, стр. 1, и по E-mail: konkurs@saintvladimir.ru с пометкой "Конкурс мозаичных панно храма в Тушино".
Организатором конкурса является ООО "Стадион "Спартак".
Церемония награждения прошла в Москве
Фигурист поделился интимными деталями биографии
Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Певец оставил возмущенный комментарий под снимком жены
Оперная дива обратилась в Следственный комитет