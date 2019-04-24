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Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Фото: mos.ru
Организационный комитет Открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира сообщает о том, что в члены жюри конкурса вошел министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
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"В первую очередь, проведение конкурса – это замечательная возможность выбрать из заявленных проектов лучшее художественное решение. Очень правильно, что духовный центр целого района предлагается не просто сделать совершенным эстетически, но и наполнить его содержательно, украсив стены храма образами величайших русских святых. Уверен: такое мозаичное оформление пробудит в сердцах местных жителей самые светлые и искренние чувства", – отметил Владимир Мединский.

В состав жюри открытого общероссийского конкурса входят представители исполнительных органов власти и Русской Православной Церкви, выдающиеся искусствоведы, художники и архитекторы, все те, чей разносторонний профессиональный опыт позволит обеспечить высокое качество экспертизы, беспристрастность и независимость выставляемых оценок. Полный состав жюри можно посмотреть на сайте конкурса.

11 февраля 2019 года был объявлен старт приема заявок на участие в открытом общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно арочного пояса и входных порталов храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы.

Призовой фонд конкурса составляет 3 млн 300 тысяч рублей. По итогам конкурса участникам будут присуждены три денежные премии: за первое место – 1 млн 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.

Заявки на участие конкурсе принимаются до 1 июня 2019 года. Срок окончания подачи работ – 17 июня 2019 года. 

Программа Открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса.

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