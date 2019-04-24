Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
"В первую очередь, проведение конкурса – это замечательная возможность выбрать из заявленных проектов лучшее художественное решение. Очень правильно, что духовный центр целого района предлагается не просто сделать совершенным эстетически, но и наполнить его содержательно, украсив стены храма образами величайших русских святых. Уверен: такое мозаичное оформление пробудит в сердцах местных жителей самые светлые и искренние чувства", – отметил Владимир Мединский.
В состав жюри открытого общероссийского конкурса входят представители исполнительных органов власти и Русской Православной Церкви, выдающиеся искусствоведы, художники и архитекторы, все те, чей разносторонний профессиональный опыт позволит обеспечить высокое качество экспертизы, беспристрастность и независимость выставляемых оценок. Полный состав жюри можно посмотреть на сайте конкурса.
11 февраля 2019 года был объявлен старт приема заявок на участие в открытом общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно арочного пояса и входных порталов храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы.
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн 300 тысяч рублей. По итогам конкурса участникам будут присуждены три денежные премии: за первое место – 1 млн 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.
Заявки на участие конкурсе принимаются до 1 июня 2019 года. Срок окончания подачи работ – 17 июня 2019 года.
Программа Открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса.
В 2019 году тема одного из самых престижных деловых мероприятий в России была сформулирована как "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность"
Горожане пообщаются с известными литераторами
Авария была частью сценария нового клипа
Подробностями поделился известный артист
Актриса рассказала о жестокости искусства
Фотография вызвала неоднозначную реакцию