Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве
Сразу после российских гастролей шоу отправится в США: Нью-Йорк, Атланта, Бостон, Даллас, Чикаго и Хьюстон и еще 6 городов откроют большой тур, запланированы также показы в городах Канады и Латинской Америки, после чего шоу будет показано в Европе и Азии.
Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. Сюжет значительно отличается от знаменитого балета Чайковского. Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре – принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознав, что она содержит и то, и другое.
За визуальную часть шоу отвечают Тобиас Греммлер, известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5 и чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.
Диана Вишнева: "В шоу зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них. Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу – совершенно новый для меня опыт. Кроме того, этот спектакль – мое самое длинное сольное выступление, до этого моим личным рекордом был 42-минутный моноспектакль "Переключение", который я делала с французским хореографом Каролин Карлсон".
Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 года в США. Американские зрители восторженно приняли спектакль, среди его поклонников оказался даже Мэрилин Мэнсон, который изъявил желание принять участие в дальнейших показах. По словам американских критиков, "видеоряд настолько необычен, что кажется, это был первый спектакль, когда практически все зрители достали свои смартфоны для съемки, как будто они присутствовали на рок-концерте".
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