Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве

Российская премьера грандиозного новаторского шоу "Сны Спящей красавицы" (Sleeping Beauty Dreams) состоится осенью 2019 года. Спектакль покажут на сцене "Мариинский-2" в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи в "Крокус Сити Холле", далее спектакль отправится на гастроли по регионам России – в Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и другие города. В Москве и Санкт-Петербурге главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета (Dutch National Ballet).

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