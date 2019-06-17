На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275

7 июля 2019 года на ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный Забег 5275 фонда "Линия жизни". Восемь лет назад фонд впервые в истории России провел благотворительный забег. Чтобы привлечь больше число участников было решено сделать дистанцию доступной даже для начинающих бегунов. Так родилась идея разделить классический марафон 42 км 195 м на 8 равных частей.

"Сейчас пройдет восьмой забег и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю 8 лет назад, пробежим целый марафон. После финиша 2019 года концепция благотворительного забега фонда "Линия жизни" будет пересмотрена", – комментирует завершающий серию Забегов "5275" президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

В честь 80-летия ВДНХ в рамках благотворительного забега заявлена новая дистанция на 8.0 км. Мероприятие состоится на площади Промышленности. Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5275 м и 8.0 км.

Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда вернуться к здоровой жизни.

Фонд "Линия жизни" сотрудничает с высокотехнологичной платформой Russia Running, через которую проходит регистрация участников. У каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника. В базовом комплекте за пожертвование в размере от 1000 ₽ все участники получают чип хронометража и стартовый пакет. Для всех финишеров приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях – кубки и памятные призы от фонда и партнеров. В этот раз памятная медаль благотворительного старта запомнится вам своим уникальным дизайном – она приурочена к 80-летию ВДНХ.

Каждый год в наших забегах участвуют не менее 2000 человек. В 2016 мы бегали по ВДНХ, тогда на старт пришло 3000 участников. В этом году мы планируем собрать 4200 любителей бега и добрых дел. Все средства от регистрационных взносов пойдут в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей с костной саркомой.

Ежегодно в России сотни детей с онкологическими опухолями костной системы нуждаются в операциях по установке эндопротезов. Однако высокотехнологичные имплантаты очень дорогостоящие. В среднем, один эндопротез стоит 1,7–3,2 млн рублей. Сумма слишком значительная для большинства семей. Фонд "Линия жизни" помогает собирать средства для спасения детей, больных костной саркомой, по всей стране.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.