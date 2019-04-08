Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов

Emporio Music Fest – конкурс мультиформатной музыки, созданный лидером группы A’STUDIO, пианистом, композитором, аранжировщиком и продюсером Байгали Серкебаевым, вновь открывает свои дружелюбные двери для всех любителей правильной музыки.

25 апреля гостями открытия фестиваля станут самые яркие звезды предыдущих сезонов: Егор Сесарев, Ксения Коламбацкая, Валерий Степанов, Tayoka, Сергей Мушта, IYULINA feet. DEDOOX, а также специальные гости – группы A’STUDIO и The Jigits. Главным призом за победу в "EMF" традиционно становится поездка на Montreux Jazz Festival в легендарный город Монтрё в Швейцарии.

Монтрё – любимый город Фредди Меркьюри, в котором он жил и записывал свои песни, город, где находилась знаменитая судия группы Queen и теперь находится мемориал Фредди. Место, куда стремятся попасть музыканты и любители музыки со всего мира.

Музыкальный фестиваль в Монтрё проводится с 1967-го года, его участниками становились Miles Davis, Prince, David Bowie, Frank Zappa, Bob Dylan, Annie Lennox, Herbie Hancock, Deep Purple, Stevie Wonder, Jamiroquai, Radiohead, Black Eyed Peas, Lady Gaga и другие звезды.

"EMF подарил нам много замечательных и талантливых музыкантов, - рассказывает о фестивале Байгали Серкебаев. – И я очень рад, что имею возможность принять участие в судьбе этих молодых дарований".

В рамках EMF дебютировали артисты, которые в дальнейшем ярко заявили о себе в таких музыкальных проектах, как "Главная сцена" телеканала Россия – Ms. Sounday, Music Hayk, Quintenza, IYULINA, Саид Ибрагимов, Ксения Коламбацкая, Евгений Крафт, Мария Клишина; проекте "Голос" - Илья Киреев, Ваня Чебанов, Роман Кошкаров, Егор Сесарев, Настя Крашевская, Сергей Мушта; проекте X-Factor (Украина) и международном конкурсе "Евровидение" – Сева Ханагян; конкурсе "Новая волна" - Константин Работов, Денис Соколов, Саша Захари, в конкурсе "Евровидение" – Кристиан Костов.

"Главная задача фестиваля –показать, что в российской музыке много талантливых имен. Участниками могут стать артисты абсолютно любых жанров. Я уверен, что нет плохих стилей в музыке, есть хорошие музыканты и их у нас в стране очень много!"

Победителей фестиваля выбирает авторитетное жюри во главе с Байгали Серкебаевым, куда входят известные музыканты и продюсеры: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Алексей Чумаков, Алсу, Александр Маршал, Лариса Долина, Тимур Родригез, Нюша, Юлианна Караулова, Тина Кузнецова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили и др.

EMF – это всегда потрясающие концерты, наполненные самой актуальной музыкой, духом международных фестивалей и конкурсной интригой. Атмосферные вечера и дружеское общение, объединяющее музыкантов и слушателей, звездных членов жюри и талантливых молодых артистов, выбранных лично Байгали Серкебаевым – именно то, что отличает EMF от других музыкальных и конкурсных событий столицы.

EMF-5 пройдет с 25 апреля по 13 июня 2019 года в ресторане "Рыба мечты".

Программа фестиваля:

25 апреля – ОТКРЫТИЕ

16 мая – 1-й конкурсный день

30 мая – 2-ой конкурсный день

13 июня – ФИНАЛ