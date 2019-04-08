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Пресс-релизы

В Москве назвали самые яркие достижения звезд

Фото: пресс-служба
5 апреля в Korston Club Hotel Moscow прошла церемония вручения первой премии Power Stars 2019. Премия ставит своей задачей выделить самых интересных, ярких, харизматичных представителей медиа, которые не следуют моде, а сами создают ее. 
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Устроители Power Stars подчеркивают, что они хотели бы отметить события и персоны, которые не просто попадают в светские новости, а формируют тренды. Лауреатом премии может стать только тот, кто не плывет по течению, а силой своей харизмы и таланта заставляет говорить о себе как о настоящей звезде. И – подобно звездам – эти люди действительно светят, делая жизнь вокруг них ярче и интереснее.

Церемония собрала действительно самых ярких представителей шоу-бизнеса, телевидения, спорта, театра и кино. А номинации были определены в соответствии с концепцией премии – нестандартно, вне общепринятых тенденций.

Елена Летучая. Фото: пресс-служба

Елена Летучая удостоилась номинации "Леди Совершенство", а Алла Довлатова стала "Радиоледи". "ТВ-мэтром" назвали Дмитрия Диброва.

Анжелика Агурбаш победила в номинации "Стиль и грация", а Мите Фомину досталась номинация "Стиль и музыка".

Актриса Анна Банщикова стала "Мисс перевоплощение". Номинации "Киногерой" удостоились сразу два харизматичных актера: Михаил Пореченков и Максим Дрозд.

Наталья Асмолова и Елена Максимова. Фото: пресс-служба

Получили премию и яркие представители мира спорта: легендарного Костю Цзю наградили титулом "Мощный удар", а прославленного фигуриста Алексея Ягудина – титулом "Лед и пламень".

Помимо номинантов на мероприятии присутствовали: актриса Алика Смехова, телеведущая Светлана Зейналова, телеведущая Тутта Ларсен.

Специальной премии Power man и приза от партнера церемонии – клиники стоматологии и anti-age медицины AVRORACLINIC (www.avroraclinic.ru) удостоился основатель компании "СПРИНГ" Дмитрий Краснов. Приз вручила cовладелица и директор клиники Лиана Давидян.

Группа Премьер Министр и Иван Траоре. Фото: пресс-служба

Помимо премий, гости получили подарки от партнеров церемонии: туристической компании Royal Travel, подмосковного отеля MISTRA’L, магазина массажного оборудования Yamoguchi, сети фитнес клубов Neo Fit, элитного клуба шпицев "Маленькое чудо".

Дамы особенно оценили изысканные изделия от мехового ателье Марии Щукиной, украшения ручной работы от дизайнера Олеси Засимовой, продукцию компании "Аромат дома", косметику от брендов John Frieda, MegRhythm, Perio Pamping, Insight professional, а также революционные бьюти-методы от центра омоложения "Естественно".

Митя Фомин и Анжелика Агурбаш. Фото: пресс-служба

Все гости получили возможность продегустировать энергетические напитки GLADIO Energy drink от Кости Цзю.

Свои яркие музыкальные номера гостям подарили группа "Премьер Министр", Лена Максимова, Маргарита Позоян, Наталья Асмолова и Иван Траоре.

Костя Цзю и Антон Зорькин. Фото: пресс-служба

Вели церемонию – Анастасия Стоцкая и Антон Зорькин. Кстати, по премии получили и ведущие: Настя стала обладательницей титула "Мисс утонченность", а Антон теперь может гордо называть себя "Звездный тренер позитивных трансформаций".

Учредителем премии Power Stars является группа компаний "Спринг", которая в этот день отметила двадцатипятилетие своей деятельности.

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