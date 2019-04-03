Впервые в Москве выступит один из лучших квартетов мира
В числе приоритетов квартета музыка композиторов XX – XXI вв. Музыкантам посвящали свои произведения Тристан Мюрай, Альберто Посадас, Жерар Пессон, Тошио Хосокава и Хелмут Лахенман. Послушать единственное выступление именитых музыкантов в московском зале "Зарядье" – уникальный шанс приобщиться к исполнительскому искусству камерного музицирования вместе с музыкой Франца Шуберта и Белы Бартока.
Quatuor Diotima – один из самых значительных и востребованных квартетов современности. Они играют в Берлинской филармонии, в Вигмор-холле в Лондоне, в Венской филмармонии, на всех самых престижных музыкальных фестивалях.
В названии квартета Diotima заключен особый для музыкантов смысл. Диотима – это вымышленное имя музы немецкого поэта-романтика Фридриха Гёльдерлина Сюзетт Гонтар. "Диотима" – также название композиции итальянского композитора Луиджи Ноно "Fragmente Stille, an Diotima", и, как считают музыканты, оно отображает их "двойную идентичность". С одной стороны, "Квартет Диотима" играет сочинения композиторов-романтиков, с другой – обращен к музыке, созданной с начала XX века и по сей день.
По такому принципу построена их программа в "Зарядье". В первом отделении – квартет №4 Бартока (написанный в 1920-х годах), во втором – квартет "Смерть и Девушка" Шуберта.
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
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