Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий

Показы коллекций дизайнеров из России, Казахстана. Global Talents при поддержке glo открыл новые таланты (KRISHMA SABBARWAL — Великобритания, IVETA VECMANE – Латвия). Выступления Паша Руденко ("Песни на ТНТ"), AnDy Darling ("Песни на ТНТ"), DJ Alexander Nuzhdin (Umaker). POP-UP SHOP – временный дизайнерский универмаг и лекторий. Рекордная по количеству звезд на подиуме коллекция, созданная по эскизам детей. Коллаборация CHAPURIN&glo. Все это третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Показ Alena Akhmadullina прошел в Музее Москвы.

Третий день на нижнем этаже "Манежа" работает модный универмаг и лекторий POP-UP SHOP. Темы сегодняшнего дня: CRM и Client Experience от директора по обучению и развитию бренда Tiffany&Co Анны Пахомовой, лекции "Бренды дизайнера и их правовая основа" и "Налогообложение в сфере дизайна одежды и договорное регулирование труда работников в организации" от специалистов по правовому регулированию в модном бизнесе Елены Гринь и Анастасии Дорофеевой. Выступления иностранных спикеров: Rokaiya Ahmed Purna (Бангладеш, участник проекта GLOBAL TALENTS) – об успешной постановке fashion-шоу и Jessica Michault (Senior Vice President, Industry Relations. Launchmetrics) – об использовании инфлюэнсер-маркетинга в соцсетях модного бренда. Трендсеттер Mary Kay Лала Талышханова провела мастер-класс о макияже со стрелками.

KFW presents: A.SAIN, HIMBA, BIRDY KIDS

A.SAIN отошел от стереотипов, что мальчики должны носить голубой, а девочки – розовый, и показал новый взгляд на красивую детскую одежду. Герои показа – юные интеллектуалы (носят клатчи в виде книг) и хулиганы (массивные черные ботинки с красными шнурками). Они в курсе последних трендов, поскольку в одежде часто встречается прием деконструкции и комбинации разных материалов. Дизайнер использует лишь один рисунок в коллекции – это черно-красная клетка. Да, это не цветочки и бабочки, потому что детей нужно воспринимать всерьез.

Второй бренд – творение 15-летней девушки Самили Баянас. Она воплощает девчачьи фантазии на тему стритвира. Тут много черных технологичных тканей, синего денима, развевающихся лент, конечно же, с запоминающимся логотипом HIMBA. Дизайнер не стала делать очередную подборку свитшотов с локальными мемами, а попробовала экспериментировать с кроем. Так получилось платье со вшитым рюкзаком, трехслойные юбки, туники с перекрещенными на груди лентами. Чтобы усилить общее бунтарское настроение коллекции, модели надели телесные рукава с татуировками.

Показ BIRDY KIDS также оказался интересным. Дизайнер Бота Бердибаева показала нескучные вечерние комплекты для девочек. Вместо привычных кукольных образов на подиум вышли платья достойные внимания искушенных взрослых. Дизайнер сделала акцент на плечах и глубокий, но мягкий вырез на спинке. Принцессы BIRDY KIDS носят ассиметричные платья с разновеликим подолом и выходят за пределы монохромных образов – одна из моделей показала пудрово-розовое платье с нежными всполохами бирюзы.

RABBITHOLE

RABBITHOLE – современный концептуальный российский бренд трикотажной одежды, создающий лимитированные коллекции для тех, кто видит мир по-своему и хочет добавить яркости в повседневность.

В образах RABBITHOLE мода соединяется с современным искусством и социально значимыми идеями, а веселая провокация и харизма становятся главными средствами выразительности, которые берут на вооружение герои бренда – отважные кролики, а также героиня креативных спецпроектов RABBITHOLE – крольчиха по имени Диана.

В лучших традициях мануфактур, работающих с трикотажем, молодой российский бренд RABBITHOLE – это семейное дело, основанное двумя единомышленницами Екатериной Царевой и Кариной Евтешиной. В один момент девушки решили попробовать поработать вместе. Карина предложила сделать несколько футболок с принтами Катиных картин. Интерес к работе с принтами послужил импульсом к созданию бренда. Постепенно фокус сместился на вязаные вещи, потому что именно эта форма позволяет создавать эксклюзивную продукцию буквально с нуля. Так в 2016 году появился RABBITHOLE.

Показ новой коллекции начался с выхода маскота – крольчихи с надписью Wonder Woman на груди. Модели выходили на подиум и кружились в трикотажных костюмах. Еще больше сюрреализма создавали цвета коллекции – кричащий розовый и зеленый неон. Вещи в принципе можно носить не только на вечеринку, где нужно быть замеченным. Модели представили удобные свитеры, кардиганы, а также брючные и юбочные костюмы с узорами в стиле 80-х.

GLOBAL TALENTS: KRISHMA SABBARWAL (Великобритания)

Кришма Саббарвал – дизайнер, которая своим внешним видом красноречиво заявила, что ее коллекцию будет отличать максимальное сумасбродство и яркость. Хотя весь этот показательный декор – всего лишь маска, которую девушка надела еще в детстве, когда столкнулась с проявлением расизма в начальной школе. Ее одежда отражает социальные, политические и экономические проблемы, распространившиеся по всему миру.

Первые выходы – это неоновые костюмы из денима и ткани стрейч в стиле бэби-долл, обращающие на себя внимание за счет принта. Выбор расцветки не случаен, дизайнер использует переработанные материалы, которые ей приносят знакомые и друзья. Таким образом, использованные ткани получают право на вторую жизнь.

На протяжении всех выходов в качестве базового рисунка солировала клетка, будто нарисованная детскими фломастерами. Она распространяла свое влияние на платья-камисоли, лонгсливы и домашние штаны из велюра.

Аксессуары сыграли самую оригинальную партию: мишура на сережках и бюстгальтер вместо сумки. Проект GLOBAL TALENTS реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

H.A.R.D. by HSE Art&Design School

H.A.R.D. – это коллективный проект студентов школы НИУ ВШЭ, своеобразная творческая лаборатория, где коллективный разум придумываю коллекцию, погружающая публику в новое измерение. Коллекция, представленная на подиуме, называется Out in space и частично исполняет мечту чокнутого доктора из фильма "Назад в будущее" Эммета Брауна, который хотел увидеть прогресс, в том числе и в одежде. Дизайнерам запали в души кроссовки, застегивающиеся сами собой и бомбер, подстраивающийся под размер своего обладателя. Они разработали целый ассортимент одежды на разные случаи жизни, которые могут случиться на другой планете.

Показ открыл светоотражающий пуховик в паре с белыми капроновыми колготками, что воскрешает задумки французского модельера Андре Куррежа, который в 60-х годах увлекся эстетикой космической одиссеи. Для каждого слоя населения, профессии и хобби были создана специальная униформа в футуристическом стиле. Для любительниц вечеринок мини-платье, заимствованное из сценических образов Грейс Джонс. Неисправимые сони сшили себе костюм из диванной подушки и дополнили его сумкой-полумесяцем. Блогерам тоже был уготован свой дресс-код – это дутая куртка с мраморным орнаментом и высокие ботфорты ледникового оттенка, а также монохромный образ в цвете жевательной резинки. Специально для людей, заинтересованных модой, ассортимент был расширен шубой, отделанной квадратами со свободными ячейками для лайков.

Поскольку обслуживающим персоналом в космосе являются космонавты, дизайнерами были предложены вариативные скафандры в стиле casual.

В финале дизайнеры сделали пророчество и намекнули, что в космическом будущем брюки уступят место велосипедкам в сочетании с маскулинными жакетом, сверкающим тысячами пикселей, а квадратные очки с увеличенным дужками будут защищать нас от звездной пыли.

Lakbi

Одежда Lakbi ориентирована на создание образа современной, стильной женщины. Новая коллекция отличается выбором разнообразных фактур и богатых оттенков: мерцание изумрудного и фиолетового атласного шелка, игра огненно-красных и терракотовых оттенков, нежный мохер, невесомый шифон, дерзкий анималистический принт и блеск лаковой кожи.

Общий стиль коллекции является квинтэссенцией спортшика и элегантной уютной женственности. Коллекция включает в себя около 40 моделей повседневной, деловой, вечерней и верхней женской одежды и дополнена одеждой для спорта и отдыха. Все модели коллекции легко комбинируются друг с другом.

В этот раз команда дизайнеров Lakbi черпала вдохновение в коллекциях 70-х и 80-х годов. Из мужской одежды марка представила костюм с шортами и функциональный стеганый жилет, который будет очень полезен в нашем климате. Коллекция была насыщена интересной верхней одеждой: плащи с прямым и приталенным силуэтами, куртки-бомберы, вписанные в городской костюм. Дань 90-м и уличной моде – черные панамки, которые теперь отлично выглядят с хорошими деловыми костюмами и городским гардеробом в принципе.

GLOBAL TALENTS: IVETA VECMANE (Латвия)

Коллекция MELANHOLY III – ETHNOGRAPHY II является продолжением двух предыдущих MELANHOLY I и II. Вдохновение дизайнер черпала, изучая латвийские этнографические костюмы, способы их изготовления и особенности, что явно читается в представленной коллекции. Первым на подиуме появилось пальто классического кроя с рукавами bell, дополненное цилиндром тон-в-тон. А дальше царила женственность и элегантность. Основными цветами коллекции стали белый, серый, черный. Иногда появлялись редкие красные оттенки – туфли или внутренняя отделка. Макияж моделей был довольно сдержанным: черные губы, ровная кожа – этим и обошлись. Кажется, девиз этой коллекции "Красота в простоте", сама дизайнер определяет главную тему как "классическую элегантность". Из интересного: удлиненные рукава рубашек с широкими манжетами, юбки с байтовыми складками с интересным, но сдержанным цветовым решением, необработанный край, встречающийся на некоторых моделях коллекции, и, конечно, музыка Томаса Ньютона. Проект GLOBAL TALENTS реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Дай пять! Дизайнер будущего

Конкурс "Дай пять! Дизайнер будущего" – часть ежегодной национальной телевизионной премии "Дай пять". В течение нескольких месяцев начинающие дизайнеры в возрасте до 17 лет отправили более 2000 заявок со всей страны. Юные дарования создавали эскизы нарядов, в которых российские звезды могли бы блистать на ковровой дорожке.

В экспертный совет вошли генеральный продюсер премии "Дай пять" Лина Арифулина, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, дизайнер Игорь Гуляев, телеведущая Светлана Бондарчук и стилист Александр Рогов. Эксперты отобрали лучшие работы, которые могли бы органично смотреться на подиуме. Финалистами конкурса стали дизайнеры из Ижевска, Владикавказа, Краснодара, Читы, Ульяновска, Волгореченска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нальчика, Воронежа, Омска и других городов.

И вот, наконец, они приехали покорять в Москву. В этом нелегком деле им помогал талант, вдохновение и звезды российского шоу-бизнеса.

Вступительный ролик с трансляцией премии заявлял о том, что только вам решать, как вы хотите выглядеть. Публика замерла в ожидании и держала наготове телефоны ради эпического дефиле. Показ открыла Ирина Тонева в кроп-топе, который перерастал в мантию и разлетался от подиумного ветра. Выход каждой знаменитой персоны сопровождался фразой, которая помогает ей почувствовать жизненную гармонию. Затем танцующей походкой, вторящей музыкальному биту, появилась рыжеволосая красавица Анастасия Стоцкая в жилете геометрического кроя с пайеточным сердцем на левом кармане. Миниатюрная Юлия Савичева величественно продемонстрировала платье футляр из черного, как ночь, плюша. На моделях красовались очень оригинальные наряды вроде кокетливого платья Арлекина, блестящего комбинезона из фильма "Вокс Люкс", окольцованного сферами. Эстафету переняли блогеры из поколения миллениум, которые доказали, что они мыслители и независимые бизнес-леди.

Фигуристка Аделина Сотникова показала свой боевой характер в вечернем платье ассиметричного кроя с рукавами-кимоно, напоминающем одеяние японской воительницы. Затем драма сменилась искренним задором и ностальгией по летним каникулам. Телеведущая Алла Михеева буквально бежала по подиуму в юбке-пачке, источая искрометное обаяние. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поддержала феминисток начала XX века в шароварах, изобретенных Амелией Блумер, но на этих брюках резвились дельфины.

В финале показа дизайнеры вышли, держа за руки своих муз, улыбка которых говорила, что эти юные девушки однажды впишут свое имя в историю моды.

1377

Свобода, смелость, эскапизм – три постулата, на которых основывается концепция осенне-зимней коллекции бренда. Безусловно притягивали внимание стилизованные сапоги-"прощайки" с помпонами или же кружевами и внимательное отношение дизайнеров к тканям. Глубоко посаженные береты и широкие плечи пиджаков отсылали зрителей во времена пажей или французских студентов и школьников, все было пропитано сказочной атмосферой – музыка, стилизация, свет. Особенно смелыми выглядели туники, банты, завязывающиеся под горлом, юбки-брюки, укороченные куртки, да и в принципе цвета: были бледно-розовые элементы, много молочно-белого. Завершающий образ – total-white – из пальто прямого кроя, брюк и рубашки с интересным тканевым решением. Глаза моделей были выделены белым, и общее впечатление от коллекции – очень приятное, как будто бы дизайнеры хотели окунуть зрителя в детство, разрешить ему быть немного инфантильным и беззаботным.

BELLA POTEMKINA

Неоновая коллекция Беллы Потемкиной собрала много именитых гостей и восторженных отзывов. Главная тема – неон во всех его проявлениях. Дизайнер не отошла от традиций: коллекция вышла яркой и женственной. Пышные многослойные платья, прозрачные ткани, классические силуэты – даже спортивные вещи здесь смотрелись феминно и кстати. Узнаваемый авторский принт в разных вариациях: нанесенный на ткань, в качестве сережек, на сумках и обуви. Несмотря на то, что коллекция осенне-зимняя, в ней нашлось место купальникам, сарафанам и пляжным туникам. Это не удивительно, ведь целевая аудитория бренда нечасто проводит зиму в Москве. В качестве стилизации часто использовались длинные ленты (кружевные или неоновые), повязанные на шее и красиво развевающиеся позади при ходьбе. Оверсайз-куртки из лаковой кожи добавляли контраста, учитывая общее настроение коллекции. Шоу-стоппером стало пышное плиссированное неоново-зеленое платье с декольте-лодочкой и кожаным поясом с пряжкой в виде логотипа бренда. Все сияло – и это в буквальном смысле.

BAKHTIN

Гости получили пригласительные, оформленные как билеты на самолет. Как только в зале погас свет, раздался голос бортпроводницы, встречающей пассажиров и дающей необходимые инструкции. Куда же направлялся этот рейс? В эпоху рок-н-ролла.

Как объяснил дизайнер, в эпоху музыкального фаст-фуда, в эпоху перенасыщения информации мы разучились разграничивать правду и истинные ценности от шума и хайпа, который нас ежедневно окружает. Слоган новой коллекции – "В мире кризис, в эфире хип-хоп. Время спасать рок-н-ролл". Артем Бахтин вдохновлялся образами из своего детства и лирическим героем коллекции стал он сам. Экокожа, шерсть, вельвет и бархат – главные персонажи его показа. Типично уорхоловские принты, цепи и люверсы действительно напоминали о золотых годах рока. Однако увеличенные плечи пиджаков, значки и принты в виде газет и журналов скорее говорили о ностальгии по 90-м годам. Также дизайнер развивает тему деконструкции: сшивает платья из лоскутов кожи разного цвета или из двух пальто, отрезает по локоть рукава пиджака или вшивает в одежду жесткие поясные сумки.

GALINA PODZOLKO

Глубокие вырезы, яркие цвета, косынки, комбинезоны – буйство цвета и женственности. Открыла показ модель, образ которой был стилизован в лучших традициях успешной жительницы мегаполиса: шелковая косынка под шляпой, тренчкот, зауженные классические брюки. Затем каждый образ впечатлял или выбором цвета, или фурнитурой, или кроем – чаще всем вместе взятым. Меховая косынка и сарафан с меховой отделкой по нижнему краю явно учитывал мотивы нашей родины, а классические прямые пальто с эполетами на плечах кричали о том, что и девушка, интересующаяся модой, может быть сильной и самодостаточной. Коллекция получилась очень разной: здесь нашлось место для пайеток, кожи, меха, функции, аквамарина, блесток. Но все это вкупе выглядело органично и стильно, отображало мироощущение лирической героини и показывало ее с самых лучших сторон.

CHAPURIN

Российский дизайнер одежды Игорь Чапурин получил известность работой над гардеробом первых леди России – Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Образы из его коллекций составляются из базовых предметов гардероба, которые гармонично сочетаются друг с другом и помогают женщине не играть чужие роли, а быть самой собой.

Коллекция в новом сезоне была сделана совместно в коллаборации c glo. Интересно, что эту параллель можно провести и с коллекцией, потому что в повседневных комплектах на основе плиссированных юбок и футболок с авторскими принтами, господствовал стиль, а не токсичные и быстро приходящие тренды.

Когда на экране загорелся слоган "Твой стиль под другим углом", на подиуме появился тотально черный брючный комплект с эффектом кракелюр. Облегающий силуэт, глянцевые ткани с эффектом шиммера напомнили героиню научно-фантастического фильма "Матрица" Тринити. Только в данном случае девушка-шпионка подбирала себе не костюм для секретной операции, а повседневный образ на свидание с достойным мужчиной. К середине агрессия явно присмирела и доминировать стали пастельные гаммы. Игорь Чапурин – укротитель многослойности, во время дефиле ни одна футболка не могла существовать без бомбера из чистого шелка или накидки в сетку, напоминающую блестящую паутину в свете луны. Шорты и жакеты были без единой складки, они намекали на то, что, если вы решите их надеть, все пройдет гладко.

Все образы казались максимально отшлифованными, особенно там, где силуэт был вдохновлен 50-ми годами и стилем new look. Необходимое противоречие обеспечили мокрые волосы, новый аксессуар – корсетный ремень с glo, напоминающий патронташ с револьвером, и казаки со стременами.

Коллекция оказалась очень познавательной, потому что она учит нас находить гармонию в себе с помощью базовых предметов одежды.

Alena Akhmadullina

В коллекции Fall-Winter 2019/20 российский бренд Alena Akhmadullina развивает тему русской народной сказки "Кот и Лиса" и использует образы ее персонажей, переосмысленные в авторской стилистике бренда.

Ключевая стилистика коллекции – ностальгическое ретро 50-х годов с пышными юбками, корсетами, обтягивающим верхом, цельнокроенным рукавом, миксованное с элегантными 60-ми и ироничными 70-ми с более компактными, аккуратными силуэтами.

Одним из главных стилистических приемов коллекции стало сочетание нескольких вещей в одной: например, денима и костюмной ткани, как будто джинсовая куртка "вторглась" в платье. В этой теме происходит развитие вечерней ДНК-темы бренда – "Сказочного бала": платье из шерстяной ткани и кружева с открытым верхом с деталями тренча, в результате чего создается эффект, как будто тренч надели на вечернее платье, или корсетное платье с пышной юбкой, как будто поверх мужской рубашки.

Персонажи сказки получают воплощение в принтах и декоре. Лиса появляется в виде купонного принта на платьях ключевого для бренда А-силуэта и в виде вышивки бисером – в вечерней линии. Специально для коллекции FW19/20 был разработан лого-принт с мордочками Кота и Лисы, встроенных в ретро-геометрию. Одной из главных моделей коллекции является кутюрное корсетное платье с ручной вышивкой с использованием бисера, на котором изображена свадьба Кота и Лисы.