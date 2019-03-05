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Правильные подарки для нее от Oral-B

Фото: Пресс-служба
Сезон праздников продолжается: впереди 8 марта. Oral-B знает толк в трендах: электрические зубные щетки с 3D-технологией есть практически в каждом вишлисте. Добавляйте бестселлеры Oral-B в свой список покупок.
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Давайте начистоту: "дежурные" наборы – это актуально, но не оригинально. Хотите удивить – подарите что-то действительно стоящее, чем можно пользоваться долгое время и после праздников. Например, крутой модный гаджет, такой, как электрические зубные щетки Oral-B нового поколения. Забота об улыбке – правильный подарок, который порадует и запомнится каждому.

Почему Oral-B?

В коллекции Oral-B – безопасные клинически протестированные зубные щетки для взрослых и детей. Запатентованная возвратно-вращательная технология Oral-B одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция Oral-B производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность.

  • Маленькая круглая насадка легко маневрирует в полости рта, ею удобно чистить даже самые труднодоступные места.
  • Контроль давления. Все электрические щетки Oral-B оснащены встроенными датчиками давления, которые помогают вам регулировать силу нажатия, защищая эмаль и десны от повреждений.
  • Встроенный таймер. Отслеживает время чистки, чтобы вы чистили зубы рекомендуемые стоматологами две минуты, и подает сигнал каждые 30 секунд.
  • Большой выбор насадок и режимов.
  • Стильный дизайн и красивые аксессуары.

Для взрослых

Oral-B GENIUS – знаменитая система комплексного ухода за полостью рта от Oral-B, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App с использованием фронтальной камеры и функции распознавания видеоизображения. Щетки Oral-B GENIUS оснащены встроенными датчиками движения, которые позволяют отслеживать их передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов. Функциональные возможности Oral-B GENIUS позволяют сделать каждую процедуру чистки зубов эффективней и качественней независимо от привычек пользователя.

  • 3D-технология с массажным эффектом. Маленькая круглая головка насадки пульсирует и поворачивается из стороны в сторону. Пульсирующие движения разрыхляют налет, возвратно-вращательные – выметают. При этом создается мягкий массажный эффект, который улучшает микроциркуляцию, помогает предотвращать воспаления и укрепляет общее здоровье зубов и десен.
  • Технология Gum Guard. Новая революционная разработка Oral-B состоит из трех компонентов: интеллектуальная оценка качества чистки, определение зоны чистки + оценка давления и кровоточивости десен. Это самая совершенная система контроля давления, которая в режиме реального времени показывает пользователю, где именно он нажимает на щетку слишком сильно. Gum Guard помогает бороться с причинами многих проблем с деснами, предотвращать кровоточивость и восстанавливать здоровье десен.

Серия Oral-B GENIUS представлена в четырех видах дизайна: строгий черный для него, женственный золотой Rose Gold для нее, классический белый унисекс и нежный цветочный Orchid Purple.

Для детей от 3 лет

  • Уменьшенная насадка поворачивается из стороны в сторону, совершая возвратно-вращательные движения.
  • Мягкие, укороченные и расщепленные на концах щетинки детской насадки хорошо удаляют налет и абсолютно безопасны для нежных десен маленького ребенка и молочных зубов.
  • Бесплатное обучающее приложение для смартфона Magic Timer от Oral-B и Disney с интерактивными картинками, стикерами, альбомами достижений, наградами и полезными функциями для родителей.
  • Удобная форма ручки и прорезиненные вставки препятствуют выскальзыванию при намокании.
  • Инновационная геймифицированная система обучения чистке, разработанная совместно с европейскими экспертами в области детской психологии и физиологии.

Oral-B Mickey Kids – модель со встроенным музыкальным таймером, который через 2 минуты чистки проигрывает одну из 16 веселых мелодий, рассчитанная на детей самого младшего возраста. Ребенок привыкает слышать музыку в конце чистки и продолжает чистить зубы достаточно долго. Насадка щетки совершает до 5 600 возвратно-вращательных движений в минуту.

Oral-B Stages Power "Холодное сердце", "Тачки", "Звездные войны", "Суперсемейка" – модели без встроенного музыкального таймера для детей постарше, которые уже разбираются в гаджетах и по достоинству оценят приложение Magic Timer. Насадка щетки совершает до 7 000 возвратно-вращательных движений в минуту.

Для детей от 6 лет

Oral-B Junior Green – все преимущества 3D-технологии Oral-B, сочетающей возвратно-вращательные движения и пульсацию, и последние разработки психологов и педиатров в области геймификации.

Приложение Oral-B App

В приложении Oral-B App вы можете вести личный стоматологический дневник под руководством своего врача: создайте профиль и получайте индивидуальные задачи по уходу. Приложение поможет установить необходимые настройки таймеров, выбрать нужный режим чистки, правильно подобрать зубную пасту и насадку, повысить качество чистки с помощью системы определения зоны полости рта. Оно будет автоматически вести статистику качества чистки и по вашему указанию отправлять эти данные стоматологу. Каплю веселья в процесс добавляет функция FunZone, которую можно включить по желанию, и тогда к вашему образу на экране смартфона добавится сказочный антураж. Подходит и для взрослых, и для детей.

Специальное предложение

Только до 11 марта приобрести бестселлеры Oral-B GENIUS можно по специальной цене 9 999 рублей в магазинах-партнерах "Эльдорадо" и "М-видео". 

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