Правильные подарки для нее от Oral-B
Давайте начистоту: "дежурные" наборы – это актуально, но не оригинально. Хотите удивить – подарите что-то действительно стоящее, чем можно пользоваться долгое время и после праздников. Например, крутой модный гаджет, такой, как электрические зубные щетки Oral-B нового поколения. Забота об улыбке – правильный подарок, который порадует и запомнится каждому.
Почему Oral-B?
В коллекции Oral-B – безопасные клинически протестированные зубные щетки для взрослых и детей. Запатентованная возвратно-вращательная технология Oral-B одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция Oral-B производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность.
Для взрослых
Oral-B GENIUS – знаменитая система комплексного ухода за полостью рта от Oral-B, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App с использованием фронтальной камеры и функции распознавания видеоизображения. Щетки Oral-B GENIUS оснащены встроенными датчиками движения, которые позволяют отслеживать их передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов. Функциональные возможности Oral-B GENIUS позволяют сделать каждую процедуру чистки зубов эффективней и качественней независимо от привычек пользователя.
Серия Oral-B GENIUS представлена в четырех видах дизайна: строгий черный для него, женственный золотой Rose Gold для нее, классический белый унисекс и нежный цветочный Orchid Purple.
Для детей от 3 лет
Oral-B Mickey Kids – модель со встроенным музыкальным таймером, который через 2 минуты чистки проигрывает одну из 16 веселых мелодий, рассчитанная на детей самого младшего возраста. Ребенок привыкает слышать музыку в конце чистки и продолжает чистить зубы достаточно долго. Насадка щетки совершает до 5 600 возвратно-вращательных движений в минуту.
Oral-B Stages Power "Холодное сердце", "Тачки", "Звездные войны", "Суперсемейка" – модели без встроенного музыкального таймера для детей постарше, которые уже разбираются в гаджетах и по достоинству оценят приложение Magic Timer. Насадка щетки совершает до 7 000 возвратно-вращательных движений в минуту.
Для детей от 6 лет
Oral-B Junior Green – все преимущества 3D-технологии Oral-B, сочетающей возвратно-вращательные движения и пульсацию, и последние разработки психологов и педиатров в области геймификации.
Приложение Oral-B App
В приложении Oral-B App вы можете вести личный стоматологический дневник под руководством своего врача: создайте профиль и получайте индивидуальные задачи по уходу. Приложение поможет установить необходимые настройки таймеров, выбрать нужный режим чистки, правильно подобрать зубную пасту и насадку, повысить качество чистки с помощью системы определения зоны полости рта. Оно будет автоматически вести статистику качества чистки и по вашему указанию отправлять эти данные стоматологу. Каплю веселья в процесс добавляет функция FunZone, которую можно включить по желанию, и тогда к вашему образу на экране смартфона добавится сказочный антураж. Подходит и для взрослых, и для детей.
Специальное предложение
Только до 11 марта приобрести бестселлеры Oral-B GENIUS можно по специальной цене 9 999 рублей в магазинах-партнерах "Эльдорадо" и "М-видео".
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