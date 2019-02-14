Carmina Burana Карла Орфа снова в Москве

Кармина Бурана – кульминация и одновременно начало творческого отсчета немецкого композитора Карла Орфа. По его собственным словам, все, что он написал до Кармины Бураны следует сжечь.





Премьера кантаты состоялась 8 июня 1937 года в нацистской Германии и вызвала шквал отрицательных отзывов. Автор "расовой теории" Альфред Розенберг назвал Кармину Бурану "баварской негритянской музыкой". Очевидно, что после таких слов одного из главарей Третьего рейха, кантату убрали из репертуара Франкфуртской оперы. Свое триумфальное шествие по главным мировым сценам Кармина Бурана начала уже после падения фашизма.



Жанр своего произведения Карл Орф определил как "Светские песни для певцов, и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене". Текстовая основа кантаты – средневековый песенник, найденный в одном из Баварских монастырей. Несмотря на место находки, песенник не был сборником религиозных гимнов. Напротив книга, изданная в 1300 году Иоганном Шмеллером, состояла из веселых пародий, застольных песенок, любовных серенад, фривольных куплетов. Орф отобрал 24 стихотворения не предполагающих последовательного развития сюжета и объединил их лишь принципом поворота колеса фортуны.

Самая известная композиция Кармины Бураны "О, Фортуна" настолько яркая и настолько стремительно набирающая крещендо, что кажется, что это и есть кульминация произведения. Этот заглавный номер кантаты многократно использовался в кино и телесериалах: "Прирожденные убийцы" (1994), "Холостяк" (1999), "Друзья" (1999), "Симпсоны" (2009, 2011), "Правильная жена" (2014) и многие другие. "О, Фортуна" вдохновила классика киномузыки Джерри Голдсмита на написание саундтрека к культовому фильму ужасов "Омен".

19 апреля 2019 года в конгресс-центре им. Плеханова произведение будет исполнено с особым размахом: утроенный состав симфонического оркестра, с двумя роялями и увеличенной группой ударных, большой смешанный и детский хоры, солисты. Госхор им. Свешникова, оркестр Минобороны и детский хор Cantus уже не первый раз с успехом решают эту масштабную художественную задачу.

Кармина Бурана – это всегда витрина исполнительского мастерства, дающая возможность показать исключительные возможности солистов, артистов хора и оркестра. 19 апреля уникальное музыкальное действо будет сопровождаться грандиозным видео-рядом на большом Full HD экране.Именно так задумывал свою кантату Карл Орф, когда музыка, усиливаясь оригинальным сценическим действием, погружает зрителя в средневековую мистерию.