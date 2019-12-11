Россия и Катар укрепляют отношения: российские инновации обсудят в Дохе

Декабрьская выездная сессия ПМЭФ – 2020 в рамках крупнейшего ближневосточного экономико-политического события Doha Forum станет важным шагом в укреплении сотрудничества России и Катара. Об этом шла речь на праздновании Национального дня Катара, который отметили 11 декабря в Москве.



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