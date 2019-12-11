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Пресс-релизы

Россия и Катар укрепляют отношения: российские инновации обсудят в Дохе

Фото: Пресс-служба
Декабрьская выездная сессия ПМЭФ – 2020 в рамках крупнейшего ближневосточного экономико-политического события Doha Forum станет важным шагом в укреплении сотрудничества России и Катара. Об этом шла речь на праздновании Национального дня Катара, который отметили 11 декабря в Москве. 
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Россия и Катар поддерживают дипломатические связи более тридцати лет. В последние годы экономические отношения между двумя странами демонстрируют стремительный рост – только за 2018 год товарооборот вырос на 243,7%. Партнеры намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество по ряду направлений: уже запланировано несколько крупных совместных мероприятий.

Так, 14 – 15 декабря в Дохе в рамках сессии "Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций" эксперты обсудят российский рынок инноваций. А в 2020 году Катар станет официальным гостем главного делового события России в Санкт-Петербурге – Петербургского международного экономического форума.

"Мы благодарны за приглашение стать страной-гостем на Петербургском экономическом форуме в 2020 году. Его Высочеству эмиру Катара важно поддерживать отношения с Россией на высоком экономическом и торгово-инвестиционном уровне. Мы хотим, чтобы Катар стал платформой для российских компаний – у нас великолепные условия для ведения бизнеса, глобальных совместных проектов. Это позволяет нам развивать торговые отношения с Россией, расширять инвестиционную деятельность. Говорить об этом во время празднования Национального дня Катара особенно значимо. Нам необходимо устанавливать взаимосвязи между нашими странами во всех сферах, быть открытыми друг для друга", – отметил посол государства Катар в России Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя.

Во время праздничного мероприятия по случаю Национального дня Катара посол обратился к гостям с приветственной речью и напомнил, что 2018 год стал перекрестным годом культуры двух стран. За это время посольство Катара в Москве приняло непосредственное участие в организации многих культурных мероприятий, познакомивших россиян с самобытной историей Государства Катар.

"Культура помогает странам сближаться, понимать друг друга. Во взаимоотношениях Катара и России необходимо сохранять и приумножать ценности нравственной, социальной и экономической культуры. Это создает прочную основу для дружбы и сотрудничества", – добавил Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя.

На торжественный прием собралось более 600 гостей – поздравить господина посла, попробовать настоящую катарскую кухню и послушать живую музыку пришли Виктор Вексельберг, Виктор Зубков, Максим Виторган, Алена Свиридова, Екатерина Андреева, Ирада Зейналова, Мария Федорова, Сати Казанова, Василий Церетели, Влад Лисовец, Александра Ревенко и многие другие известные люди, предприниматели, общественные и политические деятели.

Гости смогли попробовать традиционный для Катара кофе из необжаренных зерен и оценить гостеприимство и талант кулинарной звезды, шеф-повара Нуф Аль-Марри. Дополнили национальную палитру вечера выступления пианиста Игоря Яковенко, джазовые импровизации на фортепиано Риада Маммадова и экспериментальное звучание академических музыкантов "Kymatic", украсивших исполнением новых композиторских сочинений сцену главного зала гостиницы "Метрополь".

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