В Москве состоялось открытие FriendsFest

Среди гостей были: Надежда Сысоева, Ян Яновский, Дмитрий Романов, Петро Шекшеев, Ирина Астахова, Евгений Чебатков, T-killah, Мария Тарасова, ST, Евгений Бороденко, Полина Виторган, Женя Малахова, Криста Бойцова, Мила Марсель, Татьяна Пестрякова, Юлия Ушакова, Dante, Вячеслав Попов, Оксана Григорьева, Александра Воробьева, Екатерина Волкова, Мурад Османн, Полина Трубенкова, Карина Кросс, Лилия Абрамова, Лера Любарская, Гоша Полянский, Герман Черных и многие другие.
27 ноября FriendsFest откроется для всех российских фанатов культового сериала "Друзья": в Москве представят декорации со съемок шоу.
В рамках фестиваля можно будет посетить квартиру Моники, сфотографироваться в знаменитой свадебной часовне из сериала, воспроизвести сцену из заставки ситкома, посидеть на знаменитом оранжевом диване и примерить свадебные платья Моники, Фиби и Рейчел.
Посетители также смогут приобрести сувениры и продукцию с тематикой "Друзей", поиграть в настольный футбол и угоститься ароматным кофе и десертами в кафе в стиле Central Perk.
Ситком "Друзья" впервые вышел в эфир 22 сентября 1994 года. За 25 лет он стал настоящей классикой, любимой миллионами зрителей по всему миру. Несмотря на то, что последний эпизод сериала вышел 15 лет назад, тема "Друзей" до сих пор актуальна. Фестиваль приурочен к юбилею культового ситкома, которому 22 сентября исполнилось 25 лет.