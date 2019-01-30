Грандиозное мультимедийное шоу "Кармина Бурана" покажут в Москве
Средневековая рукопись, вдохновившая Карла Орфа, удивительно созвучна сегодняшнему дню: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, необузданное веселье и пьянство, красота весенней природы, любовная страсть – все это было, есть и будет…
Кармина Бурана (Carmina Burana) – шедевр музыки XX века и самое известное произведение Карла Орфа. Эта удивительная музыка с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.
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